Главное о "ковидной тысяче": как получить ее без смартфона и выплатят ли за вакцинацию в 2022 году

Выплата виртуальных денег гражданам с двумя прививками продлится почти до конца 2022 года.

В Украине продолжается выплата тысячи гривен за полный курс вакцинации. Украинцы уже потратили более 200 млн гривен, но все же остаются вопросы у граждан, которые не имеют смартфона или технологии NFC.

Как получить "ковидную тысячу" пенсионерам без смартфона

Люди, у которых нет смартфонов и "Дії" смогут получить 1000 грн за вакцинацию, но позже — во втором или третьем квартале 2022 года.

В правительстве утверждают, что разрабатывают механизм, благодаря которому такие граждане смогут получить и потратить эти деньги.

Следует также отметить, что с 24 января украинские граждане в возрасте от 60 лет смогут использовать средства на приобретение лекарств.

Как потратить "ковидную тысячу" без технологии NFC

Если в смартфоне отсутствует функция NFC (технологии беспроводной передачи данных между устройствами), то как вариант – можно рассчитаться за книги, билеты или абонемент в спортзал в интернете на сайтах.

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Можно ли получить "ковидную тысячу", если вторая доза вакцинации получена в 2022 году

1 тысячу гривен в рамках программы "єПідтримка" может получить каждый украинец, который привит 2-мя дозами, то есть прошел полный курс вакцинации от коронавируса. Программа стартовала с 19 декабря 2021 и будет действовать на протяжении всего 2022 года.

Отметим, что Украина вошла в новую волну эпидемии, на утро 24 января в западных регионах страны фиксируют всплеск заболеваемости коронавирусом. Власти в очередной раз призывают украинцев вакцинироваться, так как это единственный способ остановить эпидемию.