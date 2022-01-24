Западные регионы бьют рекорды: свежая сводка по коронавирусу в Украине
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Львовская область снова оказалась в антилидерах заболеваемости коронавирусом.
В Украине утро понедельника, 24 января, началось с 12 915 новых случаев коронавируса. После выходных статистика традиционно пошла на убыль из-за сокращения количества тестирований.
Об этом свидетельствует сводка Министерства здравоохранения Украины.
Так, за сутки в стране зафиксировали:
- 12 915 новых случаев (вчера было 15444);
- 1836 госпитализированных (2774 днем ранее);
- 67 смертей (86 накануне);
- 2430 выздоровевших (2030 вчера).
Абсолютным лидером заболеваемости за сутки стала Львовская область — 2036 новых случаев. Также высокий прирост больных был в Ивано-Франковской (1765), Харьковской (1019), Сумской (856) и Черновицкой (837) областях.
А смертность была самой высокой в Черновицкой области (8 летальных исходов) и Киеве (7).
Напомним, что в течение прошлой недели в Украине наблюдался существенный всплеск заболеваемости COVID-19, а цифры догнали осенние антирекорды. На фоне этого ряд областей перешли в "оранжевую" зону эпидемических ограничений, а в Ивано-Франковской области вообще ввели "красную".
Ранее "Телеграф" сообщал, что по прогнозу врача-инфекциониста Леси Радковской пик коронавируса в Украине может прийтись уже на середину весны.
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