Западные регионы бьют рекорды: свежая сводка по коронавирусу в Украине

Львовская область снова оказалась в антилидерах заболеваемости коронавирусом.

В Украине утро понедельника, 24 января, началось с 12 915 новых случаев коронавируса. После выходных статистика традиционно пошла на убыль из-за сокращения количества тестирований.

Об этом свидетельствует сводка Министерства здравоохранения Украины.

Так, за сутки в стране зафиксировали:

12 915 новых случаев (вчера было 15444);

1836 госпитализированных (2774 днем ранее);

67 смертей (86 накануне);

2430 выздоровевших (2030 вчера).

Абсолютным лидером заболеваемости за сутки стала Львовская область — 2036 новых случаев. Также высокий прирост больных был в Ивано-Франковской (1765), Харьковской (1019), Сумской (856) и Черновицкой (837) областях.

А смертность была самой высокой в Черновицкой области (8 летальных исходов) и Киеве (7).

Статистика коронавируса в регионах

Напомним, что в течение прошлой недели в Украине наблюдался существенный всплеск заболеваемости COVID-19, а цифры догнали осенние антирекорды. На фоне этого ряд областей перешли в "оранжевую" зону эпидемических ограничений, а в Ивано-Франковской области вообще ввели "красную".

Статистика COVID-19 в Украине за последние недели

Ранее "Телеграф" сообщал, что по прогнозу врача-инфекциониста Леси Радковской пик коронавируса в Украине может прийтись уже на середину весны.