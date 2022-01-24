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Западные регионы бьют рекорды: свежая сводка по коронавирусу в Украине

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Коронавирус в Украине 24 января Новость обновлена 24 января 2022, 09:05
Коронавирус в Украине 24 января

Львовская область снова оказалась в антилидерах заболеваемости коронавирусом.

В Украине утро понедельника, 24 января, началось с 12 915 новых случаев коронавируса. После выходных статистика традиционно пошла на убыль из-за сокращения количества тестирований.

Об этом свидетельствует сводка Министерства здравоохранения Украины.

Так, за сутки в стране зафиксировали:

  • 12 915 новых случаев (вчера было 15444);
  • 1836 госпитализированных (2774 днем ранее);
  • 67 смертей (86 накануне);
  • 2430 выздоровевших (2030 вчера).

Абсолютным лидером заболеваемости за сутки стала Львовская область — 2036 новых случаев. Также высокий прирост больных был в Ивано-Франковской (1765), Харьковской (1019), Сумской (856) и Черновицкой (837) областях.

А смертность была самой высокой в Черновицкой области (8 летальных исходов) и Киеве (7).

Статистика коронавируса в регионах
Статистика коронавируса в регионах

Напомним, что в течение прошлой недели в Украине наблюдался существенный всплеск заболеваемости COVID-19, а цифры догнали осенние антирекорды. На фоне этого ряд областей перешли в "оранжевую" зону эпидемических ограничений, а в Ивано-Франковской области вообще ввели "красную".

Статистика COVID-19 в Украине за последние недели
Статистика COVID-19 в Украине за последние недели

Ранее "Телеграф" сообщал, что по прогнозу врача-инфекциониста Леси Радковской пик коронавируса в Украине может прийтись уже на середину весны.

Теги:
#Украина #Минздрав #Статистика #Коронавирус #Covid-19
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