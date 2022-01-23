Укр

Госпитализированных все больше, а выздоровевших меньше: свежая сводка COVID-19 в Украине

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
89
На этой неделе заболеваемость коронавирусом в Украине сильно подскочила Новость обновлена 23 января 2022, 08:21
На этой неделе заболеваемость коронавирусом в Украине сильно подскочила

Больше всего больных во Львове, Ивано-Франковске и Сумах

На выходных число новых больных коронавирусом несколько снизилось, несмотря на резкий скачок накануне.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на сводку Минздрава Украины.

За прошлые сутки в Украине зафиксировали:

  • 15 444 новых случаев (вчера было 22 473);
  • 2 774 госпитализированных (2 608 днем ранее);
  • 86 смертей (136 накануне);
  • 2 030 выздоровевших (4 610 вчера).

Больше всего новых случаев пришлось на Львовскую, Ивано-Франковскую, Сумскую и Харьковскую области.

Наибольшее число смертей выпало на Киев и Тернопольскую область.

Статистика коронавируса по регионам
Статистика коронавируса по регионам

Стоит заметить, что последние недели в Украине наблюдался спад заболеваемости коронавирусом, однако на этой неделе с каждым днем фиксировалось все больше новых случаев COVID-19.

Статистика COVID-19 в Украине за последние недели
Статистика COVID-19 в Украине за последние недели

На фоне этого уже было принято решение вернуть "красную" зону в Ивано-Франковскую область.

Ранее в комментарии "Телеграфу" врач-инфекционист Леся Радковская назвала дату, когда украинцам стоит ждать пика волны заболеваемости коронавирусом.

Теги:
#Коронавирус #Covid-19
Евгений Мураев
Политика
Врал о войне на Донбассе и называл аннексию Крыма выгодной Киеву: чем известен Евгений Мураев
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Евгений Мураев
Врал о войне на Донбассе и называл аннексию Крыма выгодной Киеву: чем известен Евгений Мураев
Дата публикации
Категория
На этой неделе заболеваемость коронавирусом в Украине сильно подскочила
Госпитализированных все больше, а выздоровевших меньше: свежая сводка COVID-19 в Украине
Дата публикации
Категория
Тараса Мельника не стало в День Соборности Украины
Умер основатель фестиваля "Червона рута" Тарас Мельник: названа причина смерти
Дата публикации
Категория
Надежда Яремчук начала работать в Польше полтора года назад
Ударил по голове и ограбил: в Польше ищут преступника, убившего украинку (фото)
Дата публикации
Категория
Андрей Ермак в Запорожье
В компании с Зеленским заметили "двойника" Ермака