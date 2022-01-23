Госпитализированных все больше, а выздоровевших меньше: свежая сводка COVID-19 в Украине
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Больше всего больных во Львове, Ивано-Франковске и Сумах
На выходных число новых больных коронавирусом несколько снизилось, несмотря на резкий скачок накануне.
Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на сводку Минздрава Украины.
За прошлые сутки в Украине зафиксировали:
- 15 444 новых случаев (вчера было 22 473);
- 2 774 госпитализированных (2 608 днем ранее);
- 86 смертей (136 накануне);
- 2 030 выздоровевших (4 610 вчера).
Больше всего новых случаев пришлось на Львовскую, Ивано-Франковскую, Сумскую и Харьковскую области.
Наибольшее число смертей выпало на Киев и Тернопольскую область.
Стоит заметить, что последние недели в Украине наблюдался спад заболеваемости коронавирусом, однако на этой неделе с каждым днем фиксировалось все больше новых случаев COVID-19.
На фоне этого уже было принято решение вернуть "красную" зону в Ивано-Франковскую область.
Ранее в комментарии "Телеграфу" врач-инфекционист Леся Радковская назвала дату, когда украинцам стоит ждать пика волны заболеваемости коронавирусом.
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