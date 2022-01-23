Госпитализированных все больше, а выздоровевших меньше: свежая сводка COVID-19 в Украине

Больше всего больных во Львове, Ивано-Франковске и Сумах

На выходных число новых больных коронавирусом несколько снизилось, несмотря на резкий скачок накануне.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на сводку Минздрава Украины.

За прошлые сутки в Украине зафиксировали:

15 444 новых случаев (вчера было 22 473);

новых случаев (вчера было 22 473); 2 774 госпитализированных (2 608 днем ранее);

госпитализированных (2 608 днем ранее); 86 смертей (136 накануне);

смертей (136 накануне); 2 030 выздоровевших (4 610 вчера).

Больше всего новых случаев пришлось на Львовскую, Ивано-Франковскую, Сумскую и Харьковскую области.

Наибольшее число смертей выпало на Киев и Тернопольскую область.

Статистика коронавируса по регионам

Стоит заметить, что последние недели в Украине наблюдался спад заболеваемости коронавирусом, однако на этой неделе с каждым днем фиксировалось все больше новых случаев COVID-19.

Статистика COVID-19 в Украине за последние недели

На фоне этого уже было принято решение вернуть "красную" зону в Ивано-Франковскую область.

Ранее в комментарии "Телеграфу" врач-инфекционист Леся Радковская назвала дату, когда украинцам стоит ждать пика волны заболеваемости коронавирусом.