Пандемия в Украине догнала осенние рекорды: статистика коронавируса на 21 января
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Такие показателей не было с ноября 2021 года.
В Украине за несколько дней количество новых случаев коронавируса резко взлетело — на утро 21 января в Минздраве отчитались про 20 156 подтвержденных заболевших за сутки. Днем ранее их выявили на несколько тысяч меньше. Среди новых пациентов — 2 464 детей.
Об этом свидетельствует сводка министерства.
Согласно данным на утро пятницы за предыдущий день:
- госпитализированы — 2 226 человек (прежде — 2 151);
- выздоровели — 4 486 человек (накануне — 4 446);
- летальных случаев — 150 (днем ранее — 131).
По регионам лидером остается Ивано-Франковская область, в которой ситуация приближается к показателям "красной зоны". Здесь за сутки выявили 2427 заболевших. На втором месте Львовщина 1989 человек, на третьем — столица с 1552 случаев. Рубеж в тысячу заболевших людей в сутки также преодолели Сумская область (1158), Тернопольская (1053), Одесская (1036) и Хмельницкая (1034). Ранее такой уровень заболеваемости в Украине был в ноябре в осеннюю волну коронавируса.
Наибольшая смертность — в Черниговской области и Киеве — по 12 человек.
Ранее "Телеграф" писал, что среди смертельных случаев коронавируса — 95% приходится на невакцинированных граждан.
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