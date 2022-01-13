Невакцинированные украинцы умирают в 10 раз чаще: Ляшко рассказал о статистике смертности от COVID-19

95% умерших от коронавируса в четвертом квартале 2021 года украинцев не получали ни одной дозы вакцины.

У невакцинированных против коронавируса украинцев шансы умереть от COVID-19 в 10 раз выше, чем у тех, кто прошел курс иммунизации.

Об этом проинформировал глава Минздрава Виктор Ляшко в Фейсбук.

"За четвертый квартал 2021 года почти 95% умерших были не вакцинированы", — сообщил он.

По словам Ляшко, по состоянию на декабрь прошедшего года лишь 11,7% из всех пациентов, попавших в больницы с COVID-19, прошли курс вакцинации, а это значит, что 88,3% не получали прививок.

Для сравнения он также привел данные по другим странам. Так в Швейцарии невакцинированные граждане умирают в 22 раза чаще, чем вакцинированные, в США — от 5 до 7 в зависимости от вакцины, а во Франции в 8 раз.

Он также указал, что наибольшее количество смертей фиксируется в возрастной категории 60+, однако хотя бы одну дозу получили лишь 38,9% украинцев этого возраста.

"Коронавирус наиболее опасен именно для них из-за сопутствующих заболеваний", — подчеркнул глава Минздрава.

Как сообщалось ранее, в Украине по состоянию на 13 января было зафиксировано более 10 тысяч новых случаев COVID-19, чего в стране не наблюдалось в последние несколько недель.