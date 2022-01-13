Новая волна началась: статистика коронавируса в Украине 13 января демонстрирует резкий скачок
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Больше всего случаев "короны" выявлено в столице — 997
Четверг, 13 января, Украина встречает с 10 046 новыми случаями коронавирусной болезни. Примечательно, что статистика свидетельствует о значительном увеличении количества заболевших по сравнению с предыдущими сутками — за несколько последних недель мы снова перешагнули "порог" в десять тысяч больных.
Информацию передает "Телеграф", ссылаясь на информацию Министерства здравоохранения.
Отметим, что из общего количества заболевших 590 случаев пришлись на детей, а 255 — на медицинских работников.
В целом же, за прошлые сутки в Украине было зафиксировано:
- заболевших — 10 046 (прежде — 7 117);
- госпитализированных — 1 676 (накануне — 1 898);
- выздоровевших от COVID-19 — 7 202 (вчера — 7 761);
- летальных случаев — 191 (193 днем ранее).
Отметим, что лидером по заболеваемости является Киев — 997 случаев. Также в первую пятерку вошли Ивано-Франковская (983), Львовская (949), Харьковская (560), а также Винницкая и Сумская (в обеих — по 510) области.
Добавим также, что за прошлые сутки было вакцинировано 102 580 людей.
Напомним, что ученые НАН Украины заявили, что в стране уже началась новая волна COVID-19. Такие выводы они сделали на основе значительного роста позитивных результатов тестов.
"Телеграф" ранее писал, что очередной всплеск заболеваемости будет связан с "омикрон"-вариантом коронавируса. Неудивительно, что на фоне такой информации начались заявления, что ковид снова является угрозой абсолютно для всех — даже вакцинированных и уже переболевших.
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