Новая волна началась: статистика коронавируса в Украине 13 января демонстрирует резкий скачок

Больше всего случаев "короны" выявлено в столице — 997

Четверг, 13 января, Украина встречает с 10 046 новыми случаями коронавирусной болезни. Примечательно, что статистика свидетельствует о значительном увеличении количества заболевших по сравнению с предыдущими сутками — за несколько последних недель мы снова перешагнули "порог" в десять тысяч больных.

Информацию передает "Телеграф", ссылаясь на информацию Министерства здравоохранения.

Отметим, что из общего количества заболевших 590 случаев пришлись на детей, а 255 — на медицинских работников.

В целом же, за прошлые сутки в Украине было зафиксировано:

заболевших — 10 046 (прежде — 7 117);

(прежде — 7 117); госпитализированных — 1 676 (накануне — 1 898);

1 676 (накануне — 1 898); выздоровевших от COVID-19 — 7 202 (вчера — 7 761);

7 202 (вчера — 7 761); летальных случаев — 191 (193 днем ранее).

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Отметим, что лидером по заболеваемости является Киев — 997 случаев. Также в первую пятерку вошли Ивано-Франковская (983), Львовская (949), Харьковская (560), а также Винницкая и Сумская (в обеих — по 510) области.

Добавим также, что за прошлые сутки было вакцинировано 102 580 людей.

Напомним, что ученые НАН Украины заявили, что в стране уже началась новая волна COVID-19. Такие выводы они сделали на основе значительного роста позитивных результатов тестов.

"Телеграф" ранее писал, что очередной всплеск заболеваемости будет связан с "омикрон"-вариантом коронавируса. Неудивительно, что на фоне такой информации начались заявления, что ковид снова является угрозой абсолютно для всех — даже вакцинированных и уже переболевших.