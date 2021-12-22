Украину ждет пятая волна коронавируса: власти озвучили сроки и планы

Главное причиной очередной вспышки ковида называют "омикрон"-вариант

В новом 2022 году Украину накроет новая волна ковидной болезни из-за распространения новых мутированных вариантов вируса. Начало роста заболеваемости ожидается ближе к средине февраля.

Информацию, изначально озвученную секретарем СНБО Алексеем Даниловым, прокомментировал глава комитета ВР по вопросам здоровья нации, нардеп Михаил Радуцкий в личном Telegram-канале.

По словам политика, отрицать, что очередной вспышки болезни в стране не будет, невозможно, и причина этому — новый вариант COVID-19 под названием "Омикрон".

Радуцкий отмечает, что именно из-за этой мутации вируса во многих странах Европы значительно увеличилось количество ковидных больных. Также регистрируется увеличение летальных исходов у пациентов с коронавирусом.

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Украине же новая волна грозит ближе к концу зимы по весьма прозаичным причинам.

"Домой на праздники вернутся украинцы, работающие за границей, другие граждане, наоборот, отправятся на время каникул в страны Евросоюза в туристические путешествия", — объясняет Радуцкий.

Именно это, по его мнению, уже спустя несколько недель после новогодних праздников и станет главным толчком к очередному всплеску заболеваемости.

Чиновник отметил, что для избежания граничного напряжения на медицинскую систему украинцам стоит быстрее вакцинироваться от коронавируса. При этом Радуцкий не отрицает, что против "Омикрона" вакцины работают менее эффективно, однако они уберегают от тяжелого течения болезни и смертельного исхода.

Следует отметить, что некоторые лекарства, которые используются при лечении "короны", также стали менее полезными из-за "омикрон"-варианта. Исследователи лаборатории вирусологии Гарварда предполагают, что, вероятно, от препаратов Regeneron и Eli Lilly придется на время отказаться — пока их не усовершенствуют.

Украинские медики и представители власти понимают всю серьезность новой мутации коронавируса, поэтому составили список советов, как можно уберечься от заражения новым штаммом. При этом есть и хорошие новости — пациент, у которого первым в Украине зарегистрировали "омикрон", смог преодолеть болезнь за несколько дней.