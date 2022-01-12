Заболеют все: стало известно, по кому "Омикрон" ударит сильнее всего

Эксперт считает, что массовое заражение новым штаммом неизбежно для всех

Эксперты сделали новое заявление по поводу штамма "Омикрон", из-за которого в Украине уже начинается новая волна пандемии. В Национальном институте аллергических и инфекционных заболеваний США считают, что заражение данной мутацией неизбежно для всех. Однако есть люди, по которым "Омикрон" ударит сильнее всего.

По словам директора данного учреждения Энтони Фаучи, которого цитирует CNN, увы, новым штаммом переболеет все население планеты. Но больше всего пострадают те, кто не привит. Иммунизированные двумя-тремя дозами вакцины справятся с недугом легче.

"Они перенесут это достаточно хорошо, в том смысле, что не будут госпитализированы и не умрут", — считает Фаучи.

Читайте также: Категория Здоровье Новая волна коронавируса: какой штамм уже накрывает Украину и как защититься "Телеграф", ссылаясь на ВОЗ и Минздрав, расскажет, как распознать главные мутации и гибриды коронавируса, а также какие из них самые коварные

Напомним, что новый штамм коронавируса "Омикрон" проявляется куда быстрее, чем предыдущие мутации. Турецкие ученые заявили, что инкубационный период — временной промежуток от заражения до проявления симптомов — составляет всего 72 часа.

Также "Телеграф" сообщал, что во Всемирной организации здравоохранения заявили, что на фоне распространения штамма "Омикрон" могут понадобиться новые вакцины.