Против COVID-19 нужна новая вакцина: заявление комиссии ВОЗ

Кроме защиты от тяжелого течения заболевания и смерти, препарат должен снижать распространение болезни.

Всемирная организация охраны здоровья сделала заявление по вакцинам от коронавируса на фоне распространения "Омикрон"-штамма. Если ранее в препараты предлагалось лишь вносить изменения, но в их уровне защиты были уверены, то сейчас заговорили про новую вакцину.

Об этом сообщает сайт ВОЗ.

По мнению ВОЗ введение бустерных доз вакцины против изначального штамма не является подходящей стратегией вакцинации из-за эволюции вируса.

В специальной консультативной группе организации считают, что для новой вакцины от коронавируса обязательным условием, кроме снижения тяжести болезни и предотвращения смерти, должна стать профилактика инфекции и передачи. Пока такую не изобретут — нужно обновлять состав действующих вакцин от коронавируса, чтобы они давали рекомендуемые ВОЗ уровни защиты от инфекции.

Чтобы вакцины были эффективными они должны основываться на штаммах, близким к циркулирующим вариантам генетически или антигенно. Они должны вызывать такую иммунную реакцию, чтобы бустер был нужен реже.

"Телеграф" ранее писал, что штамм "Омикрон" может вызвать в Украине новую волну коронавируса. Он особенен не только большей заразностью, но и некоторыми симптомами. Среди них — круп у детей.