Укр

"Омикрон" развивается быстрее "Дельты": первые симптомы и через сколько они проявляются

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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"Омикрон" активно распространяется по всему миру Новость обновлена 11 января 2022, 09:35
"Омикрон" активно распространяется по всему миру

Человек становится опасен для окружающих всего через 72 часа после заражения

Новый штамм коронавируса "Омикрон", который уже пришел в Украину и может стать причиной новой волны, проявляется куда быстрее, чем предыдущие мутации. Турецкие ученые во главе с деканом медфакультета Университета Гази, членом научного совета при Минздраве Турции Мустафой Ильханом заявили, что инкубационный период — временной промежуток от заражения до проявления симптомов — составляет всего 72 часа.

Местное СМИ TRT Haber пишет, что "классический" ковид ранее имел куда более продолжительный инкубационный период: уханьский штамм — 5 дней, "Дельта" — 4. "Омикрон" же проявится у человека через три дня после инфицирования: именно тогда он становится заразен и опасен для окружающих.

Эту информацию также озвучили в Центре контроля и профилактики заболеваний США (CDC). Ученые также говорят, что уже через три дня тесты на коронавирус покажут положительный результат, а человек ощутит первые симптомы болезни:

  • першение в горле
  • боль в пояснице;
  • насморк и заложенность носа;
  • головная боль;
  • усталость;
  • чихание;
  • обильное потоотделение в ночное время суток;
  • ломота в теле.

Ранее американские медики отмечали появление нового последствия и одновременно симптома COVID у малышей до 5 лет.

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Теги:
#Исследование #Симптомы #Коронавирус #Омикрон
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