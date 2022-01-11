"Омикрон" развивается быстрее "Дельты": первые симптомы и через сколько они проявляются

Человек становится опасен для окружающих всего через 72 часа после заражения

Новый штамм коронавируса "Омикрон", который уже пришел в Украину и может стать причиной новой волны, проявляется куда быстрее, чем предыдущие мутации. Турецкие ученые во главе с деканом медфакультета Университета Гази, членом научного совета при Минздраве Турции Мустафой Ильханом заявили, что инкубационный период — временной промежуток от заражения до проявления симптомов — составляет всего 72 часа.

Местное СМИ TRT Haber пишет, что "классический" ковид ранее имел куда более продолжительный инкубационный период: уханьский штамм — 5 дней, "Дельта" — 4. "Омикрон" же проявится у человека через три дня после инфицирования: именно тогда он становится заразен и опасен для окружающих.

Эту информацию также озвучили в Центре контроля и профилактики заболеваний США (CDC). Ученые также говорят, что уже через три дня тесты на коронавирус покажут положительный результат, а человек ощутит первые симптомы болезни:

першение в горле

боль в пояснице;

насморк и заложенность носа;

головная боль;

усталость;

чихание;

обильное потоотделение в ночное время суток;

ломота в теле.

Ранее американские медики отмечали появление нового последствия и одновременно симптома COVID у малышей до 5 лет.