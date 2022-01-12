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В Украине началась новая волна пандемии коронавируса: что известно

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Ученые предполагают, что коронавирус будет развиваться в Украине еще более стремительно, чем когда-либо Новость обновлена 12 января 2022, 09:46
Ученые предполагают, что коронавирус будет развиваться в Украине еще более стремительно, чем когда-либо

В начале 2022 года количество положительных тестов на ковид за считанные дни уже выросло на 40%

Хоть в Минздраве предполагали, что новая волна коронавируса начнется в феврале, в Украине этот процесс стартовал раньше.

О старте пандемии с новой силой сообщили ученые Национальной академии наук Украины.

Судя по анализу данных, в январе количество положительных тестов на ковид выросло на 40% по сравнению с теми данными, которые были в декабре.

В среднем, коронавирус в сутки в начале 2022 года регистрировали у 4540 украинцев, а суточная смертность составила 158 человек (статистика за последнюю неделю).

Коронавирус в Украине
Коронавирус в Украине

Но даже эта картина, согласно прогнозу, ухудшится: согласно данным модели SEIR_U, 19-25 января ожидается, в среднем, 7072 случая.

Аналитики также говорят, что коронавирус "помолодел". Дескать, на протяжении последней недели болезнь чаще выявляют у молодежи до 35 лет.

Что же будет в начале февраля, пока неизвестно. Ученые говорят, что, исходя из заразности штамма "Омикрон", сезонности, тенденций многих других стран, а также после открытия школ вирус начнет развиваться в Украине еще более стремительно, чем когда-либо.

Напомним, что новый штамм коронавируса "Омикрон" проявляется куда быстрее, чем предыдущие мутации. Турецкие ученые заявили, что инкубационный период — временной промежуток от заражения до проявления симптомов — составляет всего 72 часа.

Теги:
#Новая волна #НАН Украины #Коронавирус #Омикрон
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