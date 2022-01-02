Укр

"Омикрон" вызовет в Украине новую волну COVID-19: в Минздраве назвали сроки

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Вводить локдаун пока не планируют, утверждает Кузин Новость обновлена 02 января 2022, 09:46
Вводить локдаун пока не планируют, утверждает Кузин

По состоянию на 30 декабря официально "омикрон" подхватили всего шестеро украинцев

Уже со второй половины января украинцам следует быть готовым к увеличению количества ковидных заболевших. К февралю их число вырастет еще больше, спровоцировав новую волну COVID-19. Все дело — в распространении "Омикрон"-варианта коронавируса.

Такие прогнозы прозвучали от главного санитарного врача Украины Игоря Кузина в интервью "Суспільному".

Чего ожидать?

По словам Кузина, украинцы все еще оправляются от последствий предыдущей вспышки, которую вызвал "дельта"-вариант коронавируса. И хотя "Омикрон", в основном, протекает куда легче, показатель заболеваемости все равно увеличится.

Это связано с клиническими особенностями штамма — он почти на треть более заразный, чем уже упомянутая "Дельта". К тому же, после больших праздников, которые подразумевают большие скопления народа, вспышка заболеваемости является вполне прогнозированным делом.

Игорь Кузин также подчеркнул, что "омикрон"-вариант значительно снижает эффективность вакцинации (даже при полном курсе). Именно поэтому, считает чиновник, украинцам будет предложена бустерная доза.

Как дела сейчас?

Как заявляют в Минздраве, по состоянию на 30 декабря официально в Украине зарегистрировали всего шесть случаев инфицирования "Омикроном". В основном заболели люди, которые бывали за границей (ОАЭ, Германия и Польша). Также несколько случаев — близкие люди таких путешественников.

Как противостоять?

О новом всеукраинском локдауне, поясняет Кузин, речь пока не идет. Впрочем, если ситуация с заболеваемостью станет критична, то даже такой вариант исключать нельзя. Интересно, что при этом глава правительства, премьер Денис Шмыгаль утверждал, что жестких карантинных ограничений в Украине больше вводить не планируют.

Впрочем, согласно прогнозам британского профессора Джона Бэлла, такие меры предосторожности могут и не понадобиться. Специалист считает, что с приходом "Омикрона" количество госпитализаций с коронавирусом резко уменьшится.

Теги:
#Минздрав #Новая волна #Коронавирус #Главный санитарный врач #Covid-19 #Игорь Кузин #Омикрон
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