"Омикрон" вызовет в Украине новую волну COVID-19: в Минздраве назвали сроки

По состоянию на 30 декабря официально "омикрон" подхватили всего шестеро украинцев

Уже со второй половины января украинцам следует быть готовым к увеличению количества ковидных заболевших. К февралю их число вырастет еще больше, спровоцировав новую волну COVID-19. Все дело — в распространении "Омикрон"-варианта коронавируса.

Такие прогнозы прозвучали от главного санитарного врача Украины Игоря Кузина в интервью "Суспільному".

Чего ожидать?

По словам Кузина, украинцы все еще оправляются от последствий предыдущей вспышки, которую вызвал "дельта"-вариант коронавируса. И хотя "Омикрон", в основном, протекает куда легче, показатель заболеваемости все равно увеличится.

Это связано с клиническими особенностями штамма — он почти на треть более заразный, чем уже упомянутая "Дельта". К тому же, после больших праздников, которые подразумевают большие скопления народа, вспышка заболеваемости является вполне прогнозированным делом.

Игорь Кузин также подчеркнул, что "омикрон"-вариант значительно снижает эффективность вакцинации (даже при полном курсе). Именно поэтому, считает чиновник, украинцам будет предложена бустерная доза.

Как дела сейчас?

Как заявляют в Минздраве, по состоянию на 30 декабря официально в Украине зарегистрировали всего шесть случаев инфицирования "Омикроном". В основном заболели люди, которые бывали за границей (ОАЭ, Германия и Польша). Также несколько случаев — близкие люди таких путешественников.

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Как противостоять?

Власти уже ограничили свободное пересечение границы туристами из ряда африканских стран, где изначально был обнаружен "Омикрон".

Ведется работа "на местах", чтобы полностью профинансировать регионы на случай новой вспышки болезни.

Обновлены требования к организации и проведению массовых мероприятий, работе курортов в горах.

О новом всеукраинском локдауне, поясняет Кузин, речь пока не идет. Впрочем, если ситуация с заболеваемостью станет критична, то даже такой вариант исключать нельзя. Интересно, что при этом глава правительства, премьер Денис Шмыгаль утверждал, что жестких карантинных ограничений в Украине больше вводить не планируют.

Впрочем, согласно прогнозам британского профессора Джона Бэлла, такие меры предосторожности могут и не понадобиться. Специалист считает, что с приходом "Омикрона" количество госпитализаций с коронавирусом резко уменьшится.