"Омикрон" вызовет в Украине новую волну COVID-19: в Минздраве назвали сроки
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По состоянию на 30 декабря официально "омикрон" подхватили всего шестеро украинцев
Уже со второй половины января украинцам следует быть готовым к увеличению количества ковидных заболевших. К февралю их число вырастет еще больше, спровоцировав новую волну COVID-19. Все дело — в распространении "Омикрон"-варианта коронавируса.
Такие прогнозы прозвучали от главного санитарного врача Украины Игоря Кузина в интервью "Суспільному".
Чего ожидать?
По словам Кузина, украинцы все еще оправляются от последствий предыдущей вспышки, которую вызвал "дельта"-вариант коронавируса. И хотя "Омикрон", в основном, протекает куда легче, показатель заболеваемости все равно увеличится.
Это связано с клиническими особенностями штамма — он почти на треть более заразный, чем уже упомянутая "Дельта". К тому же, после больших праздников, которые подразумевают большие скопления народа, вспышка заболеваемости является вполне прогнозированным делом.
Игорь Кузин также подчеркнул, что "омикрон"-вариант значительно снижает эффективность вакцинации (даже при полном курсе). Именно поэтому, считает чиновник, украинцам будет предложена бустерная доза.
Как дела сейчас?
Как заявляют в Минздраве, по состоянию на 30 декабря официально в Украине зарегистрировали всего шесть случаев инфицирования "Омикроном". В основном заболели люди, которые бывали за границей (ОАЭ, Германия и Польша). Также несколько случаев — близкие люди таких путешественников.
Как противостоять?
- Власти уже ограничили свободное пересечение границы туристами из ряда африканских стран, где изначально был обнаружен "Омикрон".
- Ведется работа "на местах", чтобы полностью профинансировать регионы на случай новой вспышки болезни.
- Обновлены требования к организации и проведению массовых мероприятий, работе курортов в горах.
О новом всеукраинском локдауне, поясняет Кузин, речь пока не идет. Впрочем, если ситуация с заболеваемостью станет критична, то даже такой вариант исключать нельзя. Интересно, что при этом глава правительства, премьер Денис Шмыгаль утверждал, что жестких карантинных ограничений в Украине больше вводить не планируют.
Впрочем, согласно прогнозам британского профессора Джона Бэлла, такие меры предосторожности могут и не понадобиться. Специалист считает, что с приходом "Омикрона" количество госпитализаций с коронавирусом резко уменьшится.
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