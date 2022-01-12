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Число смертей и госпитализаций подскочило вдвое: сводка COVID-19 в Украине на 12 января

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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На 12 января показатели коронавируса снова подскочили Новость обновлена 12 января 2022, 08:20
На 12 января показатели коронавируса снова подскочили

Киевщина остается в лидерах заболеваемости и смертности от COVID-19

На утро среды, 12 января, по сравнению с прошлым днем в Украине несколько выросло число новых случаев коронавируса, — за сутки зарегистрировали более 7 тысяч заболевших.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на свежую сводку Минздрава Украины.

За прошлые сутки в Украине зафиксировали:

  • 7 117 новых случаев (вчера было 5 429);
  • 1 898 госпитализированных (915 днем ранее);
  • 193 смерти (86 накануне);
  • 8 077 выздоровевших (7 761 вчера).

Больше всего новых случаев пришлось на Киев, Ивано-Франковскую и Винницкую области.

Тем временем наибольшее число смертей выпало на Запорожскую, Киевскую, Днепропетровскую, Полтавскую области и город Киев.

Помимо прочего, за прошлые сутки вакцинировали 106 362 человека (всего более 29 млн с начала кампании).

Как сообщал "Телеграф", во Всемирной организации здравоохранения заявили, что на фоне распространения штамма "Омикрон" могут понадобиться новые вакцины.

Тем временем на Крите зарегистрировали новый штамм коронавируса "Дельтакрон", имеющий много общего как с "Омикроном", так и с "Дельтакроном".

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#Коронавирус #Covid-19
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