Обнаружен новый вариант коронавируса "Дельтакрон": что о нем известно

Гибридный штамм назвали "Дельтакрон"

На Кипре исследователи зафиксировали появление еще одного вида коронавирусной инфекции, который считают гибридом двух самых опасных штаммов — "Дельты" и "Омикрона". Учитывая это, ученые решили назвать обнаруженную мутацию — "Дельтакрон".

Как сообщает издание СyprusMail, новый штамм открыли лаборанты кипрского университета биотехнологии и молекулярной вирусологии.

По словам доктора Леонтиоса Кострикиса, являющегося руководителем указанной лаборатории, "Дельтакрон" отличается от уже известных видов коронавируса тем, что насчитывает в себе 30 мутаций, что меньше по сравнению с "Омикроном", но больше в случае с "Дельтой".

Специалист уверяет, что новый мутированный ковид уже зафиксировали у 11 пациентов, которые находятся на стационарном лечении и у еще 14 лечащихся дома. Также отмечается, что вирус в организме находящихся в медицинских учреждениях содержит больше мутаций, что наталкивает ученых на мысли о влиянии "Дельтакрона" на количество госпитализаций.

В настоящее время 25 образцов недавно обнаруженной болезни уже переданы в международную базу данных. Никаких выводов и прогнозов по поводу вероятного вытеснения "Дельтакроном" уже известных миру штаммов пока исследователи не делают.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в мире недавно зафиксировали появление еще одного штамма коронавирусной инфекции под названием "IHU". Обновленная мутация навоза имеет камерунское происхождение и включает в себя наибольшее количество мутаций среди всех уже известных штаммов.