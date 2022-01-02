Украинец вакцинировался 18 раз и хочет еще: как ему это удалось (видео)

Алексей Сукач из Харькова получил 18 прививок от COVID-19, теперь врачи подозревают у него проблемы с психическим здоровьем.

Наверное все жители Украины так или иначе сталкивались в повседневной жизни с людьми, которые яро выступают против вакцинации от коронавируса. Однако находятся и их полные противоположности. Так журналистам недавно удалось найти харьковчанина, который уже укололся 18 раз и не намерен останавливаться на достигнутом.

Об этом сообщили авторы программы "Секретные материалы".

Алексей Сукач рассказал, что семейный врач якобы проводит над ним "опыты" и пообещала ему путевку в стационар с питанием за каждую полученную дозу, а если ему удастся получить 20, то он и вовсе якобы получит направление в санаторий.

Вместе с тем сама терапевт слова молодого человека отвергает и вовсе заявила, что с ним не знакома.

Все полученные вакцины корректно отображаются в сервисе "Дия" и на портале Helsi. Примечательно, что парень видимо не смог получить все прививки в Харькове, а потому устроил себе турне по Украине. Недавно его "завернули" в пункте вакцинации в Мукачево (Закарпатская область).

Несмотря на то, что врачи были шокированы, когда узнали об этом случае, сам молодой человек выглядит довольным и оптимистичным.

Впрочем, врач из Киева Людмила Смолина отметила, что подобное стремление может свидетельствовать о проблемах с психическим здоровьем.

Стоит отметить, что недавно британские ученые на фоне распространения штамма "Омикрон" высказали мнение, что проходить курс повторной вакцинации возможно придется ежегодно. Не исключено, что получать прививку надо будет два, а то и три раза на год.