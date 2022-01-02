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Українець вакцинувався 18 разів та хоче ще: як йому це вдалося (відео)

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Українцю вдалося отримати 18 щеплень від коронавірусу Новина оновлена 02 січня 2022, 20:20
Українцю вдалося отримати 18 щеплень від коронавірусу

Олексій Сукач із Харкова отримав 18 щеплень від COVID-19, тепер лікарі підозрюють у нього проблеми із психічним здоров’ям.

Напевно, всі жителі України так чи інакше стикалися у повсякденному житті з людьми, які яро виступають проти вакцинації від коронавірусу. Проте перебувають і їх повні протилежності. Так журналістам нещодавно вдалося знайти харків’янина, який уже вколовся 18 разів і не має наміру зупинятися на досягнутому.

Про це повідомили автори програми "Секретні матеріали".

Олексій Сукач розповів, що сімейний лікар нібито проводить над ним "досліди" і пообіцяла йому путівку до стаціонару з харчуванням за кожну отриману дозу, а якщо йому вдасться отримати 20, то він взагалі нібито отримає направлення до санаторію.

Водночас сама терапевт слова парубка відкидає і взагалі заявила, що з ним не знайома.

Всі отримані вакцини коректно відображаються в сервісі "Дія" і на порталі Helsi. Примітно, що хлопець, мабуть, не зміг отримати всі щеплення в Харкові, а тому влаштував собі турне Україною. Нещодавно його "завернули" у пункті вакцинації у Мукачеві (Закарпатська область).

Попри те, що лікарі були шоковані, коли дізналися про цей випадок, сам юнак виглядає задоволеним та оптимістичним.

Втім, лікар із Києва Людмила Смоліна зазначила, що подібне прагнення може свідчити про проблеми із психічним здоров’ям.

Варто зазначити, що нещодавно британські вчені на тлі поширення штаму "Омікрон" висловили думку, що проходити курс повторної вакцинації можливо доведеться щороку. Не виключено, що отримувати щеплення треба буде два, а то й тричі на рік.

Теги:
#Харків #Вакцинація #Коронавірус #Covid-19
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