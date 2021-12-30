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Щеплень потрібно більше: британські вчені анонсували нові правила вакцинації

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Вчені продовжують досліджувати ефективність вакцин Новина оновлена 30 грудня 2021, 16:36
Вчені продовжують досліджувати ефективність вакцин

Коронавірусну ревакцинацію можуть зробити щорічною

Повторне введення вакцини, яка допомагає боротися з коронавірусною інфекцією, може стати щорічним. Ба більше, аби захист від ковіду був більш ефективним, "колотися" потрібно буде двічі або навіть тричі у році.

Як повідомляє видання The Guardian, посилаючись на дослідження британського Агенства з охорони здоров'я, ефект від бустерних доз таких вакцин як Pfizer і Moderna у випадку з "Омікроном" є суттєво нижчим, аніж для "Дельти". Для того, що отримати стійкий ефект від вакцинації, її потрібно проводити два або три рази на рік.

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Для проведення дослідів у Британії науковці включили 147 597 випадків інфікування "Дельтою" і 68 489 випадків нового мутованого штаму коронавірусу "Омікрон".

Згідно з отриманими даними дослідники дійшли до висновку, що бустери Pfizer та Moderna мають ефективність у 90% проти варіанта "Дельта" упродовж приблизно дев'яти тижнів. Що стосується "Омікрону", то ці показники є меншими на 30%, і з часом вони "падають" ще більше.

За словами професорки Джая Дантас, яка представляє Університету Кертіна в Австралії, для того, аби ефект від вакцин утримувався на потрібному рівні, може знадобитися систематична ревакцинація.

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Також вона додала, що бустери потрібно буде отримувати не менше, аніж двічі на рік, а людям похилого віку та тим, хто перебуває у зоні ризику — тричі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Міністерство здоров'я України повідомило про розширення списку громадян, які підлягають обов'язковій вакцинації.

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Теги:
#Вчені #Щеплення #Вакцинація #Коронавірус #Covid-19
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