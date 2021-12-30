"Ідеальні умови": вчені озвучили, коли коронавірус спалахне з новою силою

У Великій Британії вже не вистачає тестів, а після Нового року може бути новий спалах хвороби

Напередодні Нового року у Великій Британії, де вакциновано понад 70% населення країни, стурбовані "ідеальними умовами" для передачі нового штаму коронавірусу "Омікрон" під час свят. Вже зараз у країні не вистачає ковідних тестів, тому що люди хочуть відзначити свято поза ізоляцією та не уникаючи контактів.

Про ризик нового спалаху коронавірусу після Нового року говорить професор Пітер Опеншоу — член урядової комісії Великобританії щодо боротьби з вірусами, слова якого цитує The Guardian.

За словами експерта, у країні склалася глобальна нестача тестів, оскільки люди прагнуть або вийти з ізоляції, або отримати довідку та відзначити свято без обмежень. Також це пов’язано і з тим, що попит на випробування в більшості країн значно зріс, і виникла проблема з логістикою: тести не встигають доставляти зі складів.

Про нову хвилю ковіду після новорічних свят говорять і в Україні, де вакциновано лише 30,9% населення. Спалах пов’язують з "Омікроном" перші випадки якого вже виявили у Києві, Дніпрі та у Львові.

Тим часом уже зараз у деяких сусідніх країнах пандемія досягає свого піку. Так, у Польщі за добу ковід забрав життя 794 людей, що за четверту хвилю коронавірусу — рекордний показник. Кількість нових випадків за 28 грудня збільшився до 15571 людини, і більшість померлих не проходили вакцинацію від коронавірусу. У Росії ж за добу виявили понад 21 тисячу пацієнтів із коронавірусом. 932 особи з хворобою не впоралися.