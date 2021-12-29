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Кільце стискається: що відбувається з коронавірусом у сусідніх з Україною країнах

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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В Україні за добу померли 307 людей від ковіду Новина оновлена 29 грудня 2021, 13:47
В Україні за добу померли 307 людей від ковіду

Частина хворих інфікована "Омікроном", який не набув поки що такого широкого поширення як у США чи Великій Британії.

Коронавірус, який в Україні останні кілька днів знову почав набирати обертів, виходить на пік у деяких сусідніх країнах. Так, у Польщі за добу він забрав життя 794 людей, що за четверту хвилю коронавірусу — рекордний показник.

Про це повідомляє Polsat News.

Кількість нових випадків збільшилася до 15571 проти менш ніж 10 тисяч на ранок вівторка. Більшість померлих не проходили вакцинацію від коронавірусу.

У Росії за добу виявили понад 21 тисячу пацієнтів із коронавірусом. 932 особи з хворобою не впоралися. Лідерами смертності стали Москва, Санкт-Петербург і Московська область. Згідно зі статистикою захворюваності на 28.12 (дані за середу озвучили ще не всі країни) Росія займає позицію лідера за кількістю нових випадків коронавірусу серед країн, що межують з Україною.

Кількість заражень коронавірусом у Європі
Кількість заражень коронавірусом у Європі

Росія та Польща тримають лідерство в Європі за кількістю смертей від коронавірусу. Україну в цьому рейтингу із сусідніх країн випереджає на 28 грудня лише Угорщина, в якій зафіксували на ранок середи 3005 заражених та 115 померлих. Таким чином у новій статистиці вона виявиться нижчою за Україну.

Кількість смертей від коронавірусу в Європі
Кількість смертей від коронавірусу в Європі

У сусідніх країнах продовжують фіксувати нові випадки штаму коронавірусу "Омікрон". Угорська статистика повідомляє про 68 випадків захворювання, польська — для 25 виявлених інфікованих. У Білорусі 29 грудня виявили першого зараженого, а в Росії — "Омікрон" вразив близько півсотні людей, причому хворі не лише "привезли" його з-за кордону, а й заразилися всередині країни.

В Україні, як писав "Телеграф", "Омікрон" також поширюється — крім Києва хворих на цей штам виявили у Львові та Дніпрі. Один із заражених нещодавно приїхав із Польщі.

Проти "Омікрону" ефективна ревакцинація — стверджують дослідники. В Україні повторний курс щеплень від коронавірусу розпочнеться у 2022 році — через рік після перших ін’єкцій.

Теги:
#Польща #Росія #Угорщина #Коронавірус #Covid-19 #Омікрон
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