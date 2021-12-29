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В Україні більш ніж удвічі зросла кількість хворих на COVID-19 і летальних випадків — статистика на 28 грудня

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
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З початку пандемії від коронавірусу в Україні померло понад 95,4 тис. осіб Новина оновлена 29 грудня 2021, 08:26
З початку пандемії від коронавірусу в Україні померло понад 95,4 тис. осіб

Статистика з коронавірусу за добу сильно погіршилася

Минулої доби, 28 грудня, в Україні зафіксовано 5 454 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, що більш ніж удвічі більше, ніж днем раніше.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ у середу вранці.

Серед нових підтверджених випадків 353 дітей та 98 медпрацівників.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 153 особи (днем раніше 944);
  • летальних наслідків — 307 (напередодні — 134);
  • одужало – 12 352 особи (днем раніше 4 789);
  • були вакциновані проти COVID-19 131 129 осіб (першу дозу отримали 34 463 особи, другу дозу – 94 974 особи, додаткову дозу отримали 402 особи, бустерну дозу – 1290 осіб).

Як і раніше, лідирує за добовою захворюваністю на Київ (1113), за ним ідуть Одеська (642) та Донецька (443) області.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 3 654 690 осіб;
  • одужало – 3 449 880 осіб;
  • летальних наслідків — 95 412 ;
  • з початку вакцинальної кампанії щеплено 14 639 498 осіб (з них отримали дві дози – 13 542 266 осіб, отримали додаткову дозу – 2610 осіб, бустерну дозу – 2280 осіб).

Як повідомлялося, раніше влада Києва повідомила, що в місті вже фіксуються випадки зараження штамом коронавірусу "Омікрон".

Теги:
#Україна #Статистика #Коронавірус #29 грудня #Covid-19
З початку пандемії від коронавірусу в Україні померло понад 95,4 тис. осіб
Україна
В Україні більш ніж удвічі зросла кількість хворих на COVID-19 і летальних випадків — статистика на 28 грудня
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
З початку пандемії від коронавірусу в Україні померло понад 95,4 тис. осіб
В Україні більш ніж удвічі зросла кількість хворих на COVID-19 і летальних випадків — статистика на 28 грудня
Дата публікації
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