В Україні більш ніж удвічі зросла кількість хворих на COVID-19 і летальних випадків — статистика на 28 грудня

Статистика з коронавірусу за добу сильно погіршилася

Минулої доби, 28 грудня, в Україні зафіксовано 5 454 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, що більш ніж удвічі більше, ніж днем раніше.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ у середу вранці.

Серед нових підтверджених випадків 353 дітей та 98 медпрацівників.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 153 особи (днем раніше 944);

особи (днем раніше 944); летальних наслідків — 307 (напередодні — 134);

(напередодні — 134); одужало – 12 352 особи (днем раніше 4 789);

особи (днем раніше 4 789); були вакциновані проти COVID-19 131 129 осіб (першу дозу отримали 34 463 особи, другу дозу – 94 974 особи, додаткову дозу отримали 402 особи, бустерну дозу – 1290 осіб).

Як і раніше, лідирує за добовою захворюваністю на Київ (1113), за ним ідуть Одеська (642) та Донецька (443) області.

Читайте також: Категорія Новини США У США заявили про небезпеку інсультів у дітей після штаму "Омікрон": що відомо Попередній штам "Дельта" спричинив рекордне зараження коронавірусом серед дітей. При цьому нова мутація "Омікрон" може стати ще небезпечнішою, вважають медики.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 654 690 осіб;

осіб; одужало – 3 449 880 осіб;

осіб; летальних наслідків — 95 412 ;

; з початку вакцинальної кампанії щеплено 14 639 498 осіб (з них отримали дві дози – 13 542 266 осіб, отримали додаткову дозу – 2610 осіб, бустерну дозу – 2280 осіб).

Як повідомлялося, раніше влада Києва повідомила, що в місті вже фіксуються випадки зараження штамом коронавірусу "Омікрон".