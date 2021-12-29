В Україні більш ніж удвічі зросла кількість хворих на COVID-19 і летальних випадків — статистика на 28 грудня
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Статистика з коронавірусу за добу сильно погіршилася
Минулої доби, 28 грудня, в Україні зафіксовано 5 454 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, що більш ніж удвічі більше, ніж днем раніше.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ у середу вранці.
Серед нових підтверджених випадків 353 дітей та 98 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 153 особи (днем раніше 944);
- летальних наслідків — 307 (напередодні — 134);
- одужало – 12 352 особи (днем раніше 4 789);
- були вакциновані проти COVID-19 131 129 осіб (першу дозу отримали 34 463 особи, другу дозу – 94 974 особи, додаткову дозу отримали 402 особи, бустерну дозу – 1290 осіб).
Як і раніше, лідирує за добовою захворюваністю на Київ (1113), за ним ідуть Одеська (642) та Донецька (443) області.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 654 690 осіб;
- одужало – 3 449 880 осіб;
- летальних наслідків — 95 412 ;
- з початку вакцинальної кампанії щеплено 14 639 498 осіб (з них отримали дві дози – 13 542 266 осіб, отримали додаткову дозу – 2610 осіб, бустерну дозу – 2280 осіб).
Як повідомлялося, раніше влада Києва повідомила, що в місті вже фіксуються випадки зараження штамом коронавірусу "Омікрон".
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