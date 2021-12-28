Рус

У США заявили про небезпеку інсультів у дітей після штаму "Омікрон": що відомо

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
67
Вчені продовжують вивчати нову мутацію вірусу Новина оновлена 28 грудня 2021, 09:53
Вчені продовжують вивчати нову мутацію вірусу

Попередній штам "Дельта" спричинив рекордне зараження коронавірусом серед дітей. При цьому нова мутація "Омікрон" може стати ще небезпечнішою, вважають медики.

У США, де новий штам коронавірусу "Омікрон" став домінуючим, лікарі відзначають більшу кількість госпіталізацій серед дітей. У різних регіонах країни рівень зріс на 35% у середньому, в одному з найбільших міст — Нью-Йорку — у п’ять разів у грудні. Окрім новорічних свят високої дитячої захворюваності сприяють особливості нового штаму.

Про це пише CNN.

Медики відзначають зростаючу кількість госпіталізацій у педіатрії. Більшість тих, хто опинився в лікарні, не були щеплені або не закінчили курс імунізації. "Корону" стали частіше виявляти тести навіть у тих, хто не мав симптомів. Лікарі помітили, що ще однією причиною збільшення кількості хворих, крім вищого ступеня поширення штаму, може стати відсутність суворої ізоляції.

Серед мішеней вірусу — діти різного віку. Особливу небезпеку несе одна з "побічок" вірусу — мультисистемний запальний синдром, коли проблеми серця та внутрішніх органів виявляються у дітей, які раніше не мали серйозного захворювання. Зазначимо, у Всесвітній організації охорони здоров’я повідомляли, що цей синдром може призвести до інсульту у людей молодших 19 років.

Не всі випадки коронавірусу у дітей протікають у тяжкій формі та потребують лікарняного лікування, але лікарі в США стали частіше виявляти "ковід" при тестах для інших потреб, — повідомляють медики. Ця тенденція відноситься і до дорослих. У Вашингтоні, наприклад, звітують про 48% позитивних тестів проти 17% раніше, у попередні хвилі вірусу.

Раніше "Телеграф" писав, що у вакцинованих пацієнтів при зараженні "Омікроном" виявляються шлункові симптоми — від втрати апетиту до блювоти. Також нагадаємо, що всі щеплені від коронавірусу у 2021 році українці зможуть пройти повторний курс імунізації у 2022 році.

Info Icon

Важливо: будь-яка інформація медичної тематики, розміщена на сайті Телеграф, носить інформаційний характер і не являється рекомендацією.
Застосування будь-яких медичних препаратів повинно бути узгоджене з лікарем.

Теги:
#Діти #Коронавірус #Covid-19 #Омікрон
Підбиття підсумків року — важлива місія напередодні новорічної ночі
Lifestyle
Підбиваємо підсумки року з користю: два способи зробити це правильно
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Підбиття підсумків року — важлива місія напередодні новорічної ночі
Підбиваємо підсумки року з користю: два способи зробити це правильно
Дата публікації
Категорія
Просвірін підтримував агресію Росії щодо України
Вигнав дружину та злетів з висоти оголеним: відомі подробиці загибелі відомого націоналіста з РФ (фото)
Дата публікації
Категорія
Напруженість між державами намагаються послабити дипломатичними шляхами
"За два міліметри від червоної межі": у МЗС розповіли, як насправді ситуація на кордоні з РФ
Дата публікації
Категорія
Ялинка залишилася одним із головних символів Нового року і досі
Ялинка, подарунки та черги: як святкували Новий рік у СРСР
Дата публікації
Категорія
Віталій Кличко
"Як швидко летить час": Кличко привітав киян із наступаючим 2222 роком (відео)