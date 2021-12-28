У США заявили про небезпеку інсультів у дітей після штаму "Омікрон": що відомо

Попередній штам "Дельта" спричинив рекордне зараження коронавірусом серед дітей. При цьому нова мутація "Омікрон" може стати ще небезпечнішою, вважають медики.

У США, де новий штам коронавірусу "Омікрон" став домінуючим, лікарі відзначають більшу кількість госпіталізацій серед дітей. У різних регіонах країни рівень зріс на 35% у середньому, в одному з найбільших міст — Нью-Йорку — у п’ять разів у грудні. Окрім новорічних свят високої дитячої захворюваності сприяють особливості нового штаму.

Про це пише CNN.

Медики відзначають зростаючу кількість госпіталізацій у педіатрії. Більшість тих, хто опинився в лікарні, не були щеплені або не закінчили курс імунізації. "Корону" стали частіше виявляти тести навіть у тих, хто не мав симптомів. Лікарі помітили, що ще однією причиною збільшення кількості хворих, крім вищого ступеня поширення штаму, може стати відсутність суворої ізоляції.

Серед мішеней вірусу — діти різного віку. Особливу небезпеку несе одна з "побічок" вірусу — мультисистемний запальний синдром, коли проблеми серця та внутрішніх органів виявляються у дітей, які раніше не мали серйозного захворювання. Зазначимо, у Всесвітній організації охорони здоров’я повідомляли, що цей синдром може призвести до інсульту у людей молодших 19 років.

Не всі випадки коронавірусу у дітей протікають у тяжкій формі та потребують лікарняного лікування, але лікарі в США стали частіше виявляти "ковід" при тестах для інших потреб, — повідомляють медики. Ця тенденція відноситься і до дорослих. У Вашингтоні, наприклад, звітують про 48% позитивних тестів проти 17% раніше, у попередні хвилі вірусу.

Раніше "Телеграф" писав, що у вакцинованих пацієнтів при зараженні "Омікроном" виявляються шлункові симптоми — від втрати апетиту до блювоти. Також нагадаємо, що всі щеплені від коронавірусу у 2021 році українці зможуть пройти повторний курс імунізації у 2022 році.