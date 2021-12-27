Україні приготуватися? У США б'ють на сполох через суттєвий приріст хворих COVID-штамом "Омікрон"

Головний інфекціоніст США вважає, що надалі ситуація лише погіршуватиметься

Штам коронавірусу "Омікрон" вражає не лише новими симптомами, а й надзвичайною заразністю. У США у зв’язку з цим вважають, що кількість випадків захворюваності цією мутацією COVID-19 може суттєво зрости.

Таку думку озвучив головний інфекціоніст Америки Ентоні Фаучі, передає ABC.

За його словами, нових випадків "Омікрону" стає більше з кожним днем. Лише за минулий тиждень середня кількість хворих становила 150 000 і, за прогнозом інфекціоніста, надалі ситуація лише погіршуватиметься.

Попри те, що новий штам COVID-19 має легший перебіг захворювання, надзвичайна заразність вірусу може суттєво вплинути на рівень госпіталізацій.

"Якщо значно більше людей захворіють на легшу форму, це може дещо нейтралізувати позитивний ефект від більш легкої форми, коли йдеться про таку кількість людей", — заявив Фаучі.

У США спалах "Омікрону" вже викликав масовий попит на тести, оскільки американці готувалися до родичів на канікули. Крім того, під пунктами для тестування останнім часом спостерігаються величезні черги.

Нагадаємо, що штам коронавірусу "Омікрон" вже зафіксували в Україні. На думку українських лікарів, це може стати одним із факторів ризику, які можуть викликати новий сплеск коронавірусу в Україні вже в січні.

Небезпека нового вірусу ще й у тому, що для захисту від нього замало двох вакцин від коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров’я схвалило додаткову дозу вакцини від COVID-19. Але поки що пройти ревакцинацію можуть лише люди з певними захворюваннями.