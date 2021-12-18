Перший випадок: "Омікрон" виявили в Україні

Хворобу виявили у людини, що приїхала з країни Перської затоки.

Штам коронавірусу "Омікрон", який нещодавно виявили в Польщі, проник і в Україну.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Його ідентифікували вночі у Центрі громадського здоров’я. Заражений повернувся з Об’єднаних Арабських Еміратів. Пацієнта лікують, раніше він контактував із хворим на коронавірус. Вивчають контактних осіб та проводять епіддослідження.

У МОЗ просять уникати подорожей у частині світу, де домінує штам "Омікрон".

Цей штам виявили в листопаді в Південній Африці, і з того часу він поширюється світом. Вчені поки що не можуть зробити остаточних заяв щодо його небезпеки, оскільки мутація недостатньо вивчена. Раніше повідомлялося, що перебіг хвороби проходить у частини пацієнтів легше, ніж при штамі "Дельта".

Також вже проведено дослідження реакції штаму з вакцинами — дві дози при класичному курсі імунізації від коронавірусу практично не захищають від "Омікрону", за наявності бустерної дози захист вищий.

"Телеграф" повідомляв, що штам "Омікрон" став одним із факторів ризику, які можуть викликати новий сплеск коронавірусу в Україні вже в січні.