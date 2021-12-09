Як пацієнти переносять "Омікрон": у США озвучили симптоми коронавірусу
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Зараз хвороба здебільшого протікає у легкій формі, але фахівці не виключають ймовірності виникнення більш важких ситуацій
Серед мешканців США зафіксовано вже 40 інфікувань новим мутованим штамом коронавірусу під назвою "Омікрон", який виявили і по сусідству з Україною.
Як повідомила керівник Центру контролю та профілактики захворювань, лікар Рошель Валенскі під час інтерв’ю для The Associated Press, зараз дані, які вдалося зібрати дослідникам, дуже обмежені, але фахівці й надалі продовжують посилено досліджувати нову мутацію коронавірусу.
За словами директора, хвороба зазвичай протікає у легкій формі і супроводжується такими симптомами:
- кашлем
- нежиттю
- втомою
- головним болем
- висипом.
Як інформують у Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ), оновлений штам "Омікрон" вперше був виявлений у Південній Африці минулого місяця і з того часу встиг поширитися вже на 57 країн.
Серед усіх хворих більше трьох чвертей пацієнтів було повністю вакциновано, а третина з них уже встигла отримати ревакцинацію.
Також наголошується, що менше 1% випадків коронавірусу в США за минулий тиждень були "омікронним" варіантом, при цьому дельта-варіант становив понад 99%.
Валенські зазначає, що багато факторів можуть вплинути на розвиток пандемії, тому робити ґрунтовні висновки поки що рано.
У департаменті охорони здоров’я та науки Associated Press намагаються встановити, чи справді мутований штам коронавірусу є легшою формою хвороби, ніж інші штами коронавірусу, адже практично всі зафіксовані випадки могли бути "легкими" лише тому, що "Омікрон" виявили переважно у вакцинованих людей.
Раніше "Телеграф" розповів про нові симптоми мутованого штаму "Омікрон", які, на перший погляд, можуть здатися досить дивними. Найчастіше вони зустрічаються у хворих на коронавірусну інфекцію дітей.
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