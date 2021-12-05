Небезпечну мутацію COVID-19 "Омікрон" вже виявлено по сусідству з Україною

Про перші випадки захворювання на "Омікрон" заявила Румунія

У сусідній для України Румунії виявили перші випадки коронавірусу нового штаму "Омікрон". Місцеві мешканці привезли його із Південної Африки.

Як повідомило румунське МОЗ, громадяни з коронавірусом прибули до Бухаресту 30 листопада 2021 року. Тестування показало наявність COVID-19 у 48-річної жінки та 59-річного чоловіка, проте жодних симптомів захворювання при цьому у них не було.

Зразки відправили на дослідження на предмет нової мутації "Омікрон", і воно показало саме цей штам. МОЗ Румунії повідомило про перші випадки "Омікрону" в країні в суботу, 4 грудня.

На цей момент відомо, що обидва хворі були з повіту Васлуй. Вони знаходяться вдома на самоізоляції. Результати тесту ще однієї людини, яка прибула в країну тим самим авіарейсом, очікуються.

Тим часом у Росії повідомили, що до них у країну також міг потрапити "Омікрон". Нову мутацію вірусу могли привезти із ПАР рейсом Ethiopian Airlines.

Як повідомив Росспоживнагляд, у двох пасажирів рейсу з Йоганнесбурга, який прибув до РФ 3 грудня, виявили коронавірус, проте точний штам захворювання наразі не встановлено. Також відомо, що ці двоє громадян спочатку перебували на самоізоляції, а потім були госпіталізовані.

Що таке "Омікрон"?

Штам коронавірусу B.1.1.529 вперше було виявлено у Південній Африці. Новий коронавірус налічує 32 мутації та швидко поширюється. У зв’язку з цим ВООЗ скликала екстрене засідання, після якого заявили, що новий штам отримав назву "Омікрон" і його зараз вивчають.

На думку лікарів, "Омікрон" може стати причиною жорстких обмежень і навіть запровадження локдаунів, проте навіть не це викликає серйозних побоювань. Деякі фахівці почали порівнювати нову мутацію зі смертоносною Еболою.

Також "Телеграф" повідомляв, як розпізнати варіант COVID-19 під назвою "Омікрон".