Жодна вакцина не може впливати на поширення коронавірусу

Головний лікар клініки Біокурс, уролог, андролог, сексопатог, лікар УЗД Тарас Жиравецький:

Новий штам "Омікрон" вже в Європі. Які побоювання вчених?

1. Новий штам може швидше в рази поширюватись за "Дельта" — штам, тому деякі країни запроваджують обов‘язкове ПЛР тестування при в‘їзді, карантин, а деякі країни навіть зачиняються від іноземців.

2. "Омікрон" буде легко поширюватись серед вакцинованих навіть двома дозами, тому в терміновому порядку усім потрібно пройти третю дозу вакцинації.

3. Фармкомпанії розуміють, що можливо потрібні будуть інші модифікації вакцини і заявили, що за 90 днів готові випустити вже нові перевірені вакцини.

Поки все зрозуміло. Стосовно поширення вірусу жодна вакцина, як ми бачимо не впливає на його поширення, а тільки на важкість перебігу ковіду, а тестування при в‘їзді в країну є логічними, хоча також дивним є те, що в Британії були зняті всі обмеження, бо населення було вакциноване і нових випадків було практично 40000 щодня, при цьому лікарні були не перевантажені. Новий штам може призвести до жорстких обмежень та можливих локдаунів. Поки що інформації мало, побачимо що далі.

Радимо ознайомитися з рекомендаціями ВООЗ для населення у звʼязку з пандемією COVID-19. А також з інформацією Міністерства охорони здоровʼя України про COVID-19 та вакцинацію для пацієнтів та медиків.