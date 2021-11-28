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Новый штамм COVID-19 может привести к жестким ограничениям и возможным локдаунам - Тарас Жиравецкий

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Тарас Жиравецкий Тарас Жиравецкий
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Новый штамм коронавируса Новость обновлена 28 ноября 2021, 10:35
Новый штамм коронавируса

Никакая вакцина не может влиять на распространение коронавируса

Главный врач клиники Биокурс, уролог, андролог, сексопатог, врач УЗИ Тарас Жиравецкий:

Новый штамм "Омикрон" уже в Европе. Какие опасения ученых?

1. Новый штамм может скорее в разы распространяться по сравнению с "Дельта" — штаммом, поэтому некоторые страны вводят обязательное ПЦР тестирование при въезде, карантин, а некоторые страны даже закрываются от иностранцев.

2. Омикрон будет легко распространяться среди вакцинированных даже двумя дозами, поэтому в срочном порядке всем нужно пройти третью дозу вакцинации.

3. Фармкомпании понимают, что, возможно, потребуются другие модификации вакцины и заявили, что за 90 дней готовы выпустить уже новые проверенные вакцины.

Пока все ясно. Относительно распространения вируса ни одна вакцина, как мы видим, не влияет на его распространение, а только на тяжесть протекания ковида. А тестирование при въезде в страну является логичным, хотя также удивительно то, что в Британии были сняты все ограничения, потому что население было вакцинировано и новых случаев было практически 40000 ежедневно, при этом больницы были не перегружены. Новый штамм может привести к жестким ограничениям и возможным локдаунам. Пока информации мало, увидим что дальше.

Советуем ознакомиться с рекомендациями ВОЗ для населения в связи с пандемией COVID-19. А также с информацией Министерства здравоохранения Украины о COVID-19 и вакцинации для пациентов и медиков.

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Теги:
#Коронавирус #Covid-19 #Новий штам #Омикрон
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