Рус

Може бути порівняним з Еболою: що говорять про новий штам коронавірусу "Омікрон"

Автор
Наталія Чебан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
48
Новий штам коронавірусу "Омікрон" Новина оновлена 27 листопада 2021, 22:19
Новий штам коронавірусу "Омікрон"

Мутований штам "ковіду" є стійким до нявних у світі вакцин

“Омікрон" — "оновлена версія" COVID-19, яка була виявлена напередодні в одному з населених пунктів Південної Африки. ВООЗ вважає його найнебезпечнішим серед усіх, вже відомих країнам світу, штамів та навіть порівнює його з вбивчим вірусом Ебола.

Таку заяву зробив голова Світової медичної асоціації (WMA) Франк Ульріх Монтгомері. Інші відомі світові експерти з такої версією погоджуватися не поспішають та наголошують на необхідності ретельного вивчення нового варіанту ковіду до оголошення світу лякаючих висновків, — передає rbc.ru.

Поки тривають дискусії, "Омікрон" швидко поширюється планетою та захоплює все нові країни. Зараз цей варіант мутації вже зафіксовано у Чехії, Німеччині, Британії, Бельгії, Ізраїлі, Ботсвані, Гонконгу та в Південній Африці:

Графік поширення нового штаму коронавірусу
Графік поширення нового штаму коронавірусу

Під час інтерв`ю німецькому виданню FUNKE Монтгомері наголосив, що пандемія коронавірусу була спочатку недооцінена і через це ми тепер роками вимушені вакцинуватися, аби виробити колективний імунітет до небезпечної інфекції.

Також глава WMA уточнив, що SARS-CoV-2 має здатність активно мутувати, тож лише масова вакцинація населення зможе стримати його процеси.

Наостанок Монтгомері підкреслив, що сильно стурбований появою нових штамів коронавірусу і боїться "якогось варіанту", який стане заразним як "Дельта" і небезпечним як вбивчий Ебола.

Нагадаємо також, що нова мутація коронавірусу, яку вперше зафіксували ще 9 листопада у Південній Африці, отримала назву "Омікрон". Таке найменування "оновлений штам covid-19 отримав у п`ятницю, 26 листопада, від Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Теги:
#Ебола #ВООЗ #Південна Африка #Коронавірус #Омікрон
Український лідер прийшов не встановлювати розуміння
Політика
Зеленський вийшов не давати відповіді, а битися: політичний психолог Валентин Кім про прес-марафон президента України
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Український лідер прийшов не встановлювати розуміння
Зеленський вийшов не давати відповіді, а битися: політичний психолог Валентин Кім про прес-марафон президента України
Дата публікації
Категорія
Ключові події дня
Підсумки дня 27 листопада: День пам’яті жертв голодоморів, новий штам коронавірусу
Дата публікації
Категорія
Масштаби руйнування вражають
Стало відомо про першу жертву та постраждалих від вибуху багатоповерхівки під Миколаєвом (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Аварія буквально заблокувала проїзд на трасі
В аварії з чотирма фурами під Миколаєвом є загиблий та постраждалий (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Новий штам коронавірусу "Омікрон"
Може бути порівняним з Еболою: що говорять про новий штам коронавірусу "Омікрон"