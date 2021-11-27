Може бути порівняним з Еболою: що говорять про новий штам коронавірусу "Омікрон"

Мутований штам "ковіду" є стійким до нявних у світі вакцин

“Омікрон" — "оновлена версія" COVID-19, яка була виявлена напередодні в одному з населених пунктів Південної Африки. ВООЗ вважає його найнебезпечнішим серед усіх, вже відомих країнам світу, штамів та навіть порівнює його з вбивчим вірусом Ебола.

Таку заяву зробив голова Світової медичної асоціації (WMA) Франк Ульріх Монтгомері. Інші відомі світові експерти з такої версією погоджуватися не поспішають та наголошують на необхідності ретельного вивчення нового варіанту ковіду до оголошення світу лякаючих висновків, — передає rbc.ru.

Поки тривають дискусії, "Омікрон" швидко поширюється планетою та захоплює все нові країни. Зараз цей варіант мутації вже зафіксовано у Чехії, Німеччині, Британії, Бельгії, Ізраїлі, Ботсвані, Гонконгу та в Південній Африці:

Графік поширення нового штаму коронавірусу

Під час інтерв`ю німецькому виданню FUNKE Монтгомері наголосив, що пандемія коронавірусу була спочатку недооцінена і через це ми тепер роками вимушені вакцинуватися, аби виробити колективний імунітет до небезпечної інфекції.

Також глава WMA уточнив, що SARS-CoV-2 має здатність активно мутувати, тож лише масова вакцинація населення зможе стримати його процеси.

Наостанок Монтгомері підкреслив, що сильно стурбований появою нових штамів коронавірусу і боїться "якогось варіанту", який стане заразним як "Дельта" і небезпечним як вбивчий Ебола.

Нагадаємо також, що нова мутація коронавірусу, яку вперше зафіксували ще 9 листопада у Південній Африці, отримала назву "Омікрон". Таке найменування "оновлений штам covid-19 отримав у п`ятницю, 26 листопада, від Всесвітньої організації охорони здоров’я.