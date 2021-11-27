Может быть сравним с Эболой: что говорят о новом штамме коронавируса "Омикрон"

Мутированный штамм "ковида" устойчив к уже имеющимся в мире вакцинам

Омикрон — обновленная версия COVID-19, которая была обнаружена накануне в одном из населенных пунктов Южной Африки. ВОЗ считает его самым опасным среди всех, уже известных странам мира, штаммов и даже сравнивает его с убийственным вирусом Эбола.

Такое заявление сделал глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери. Другие известные мировые эксперты с такой версией соглашаться не спешат и подчеркивают необходимость тщательного изучения нового варианта инфекции до объявления миру пугающих выводов, — передает rbc.ru.

Пока продолжаются дискуссии, "Омикрон" быстро распространяется по планете и захватывает все новые страны. Сейчас этот вариант мутации уже зафиксирован в Чехии, Германии, Британии, Бельгии, Израиле, Ботсване, Гонконге и Южной Африке:

График распространения нового штамма коронавируса

Во время интервью немецкому изданию FUNKE Монтгомери подчеркнул, что пандемия коронавируса была сначала недооценена и поэтому мы теперь годами вынуждены вакцинироваться, чтобы выработать коллективный иммунитет к опасной инфекции.

Также глава WMA уточнил, что SARS-CoV-2 обладает способностью активно мутировать, так что только массовая вакцинация населения сможет сдержать его процессы.

Напоследок Монтгомери подчеркнул, что сильно озабочен появлением новых штаммов коронавируса и боится "какого-то варианта", который станет заразным как "Дельта" и опасен как убийственный Эбола.

Напомним также, что новая мутация коронавируса, впервые зафиксированная еще 9 ноября в Южной Африке, получила название "Омикрон". Такое наименование обновленный штамм covid-19 получил в пятницу, 26 ноября, от Всемирной организации здравоохранения.