Новая мутация коронавируса получила название "Омикрон": в чем ее опасность

Новая мутация отличается стойкостью к вакцинам

Новый штамм коронавируса B.1.1.529, который вызвал серьезные опасения ВОЗ, получил новое название — штамм "Омикрон" (греческая буква).

Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения.

Свое новое название — "Омикрон" — коронавирус B.1.1.529 получил 26 ноября после заседания консультативной группы по эволюции вируса SARS-CoV-2. Сообщается, что впервые его обнаружили в 9 ноября 2021 года, а темпы его распространения шокировали экспертов.

Южноафриканский штамм коронавируса получил название Омикрон

Предварительные исследования говорят, что у "Омикрона" значительно больше опасных мутаций, чем у других штаммов коронавируса. К примеру, он оказался устойчивым к вакцинам, а риск повторного заражения ним выше, сравнительно с уже распространившимися штаммами. Больше всего опасений у экспертов вызывают темпы распространения "Омикрона". Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый штамм может распространиться по всему миру за следующие несколько месяцев.

А ВОЗ призывает страны усилить эпиднадзор и сообщать о выявлении этого штамма сразу же, как только он появится в новой стране.

Напомним, что впервые эту мутацию коронавируса обнаружили в Ботсване, находящейся в Южной Африке. За очень короткое время штамм "Омикрон" составил там практически 90% новых случаев.

Также "Телеграф" сообщал, что ряд стран из-за нового штамма коронавируса прекратили авиасообщение в некоторые африканские государства.