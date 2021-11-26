Идем по кругу: из-за нового варианта COVID-19 Европа ограничивает поездки

Британцы, приехавшие из африканских стран, обязуются проходить карантин

Начиная с полудня 26 ноября Великобритания останавливает все поездки на территории ряда африканских государств из-за нового, весьма агрессивного варианта COVID-19. Ученые отмечают, что он имеет наибольшее количество мутаций — сразу 32.

О решении прикрыть границы для туристов в соцсети Twitter сообщил глава Министерства здравоохранения Великобритании Саджид Джавид.

Как отмечают иностранные издания, вариант коронавируса B.1.1.529 может стать самым заразным и, соответственно, наиболее разрушительным для человеческого иммунитета. Первые случаи заболевания были зарегистрированы в несколько странах Африки.

Именно поэтому Великобритания, вслед за Израилем, и вводит особый "туристический карантин". Он означает, что англичане в ближайшее время не смогут посетить:

Ботсвану;

Намибию;

Лесото;

ЮАР;

Эсватини (Свазиленд)

Зимбабве.

Иностранцам из этих государств также запрещено приезжать в Великобританию. Местные граждане будут вынуждены проходить 10-дневный карантин по приезду домой.

Добавим, что, согласно информации News 24, опасный вариант COVID-19 был также зарегистрирован на территории Гонконга.

Из-за быстроты распространения этого штамма ВООЗ решила созвать 26 ноября специальное экстренное совещание, на котором будет обсужден план противостояния новому вызову для человечества и медсистемы.