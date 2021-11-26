Коронавирусный переполох: ВОЗ собирает экстренное заседание из-за новой мутации COVID-19
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Новый штамм распространяется слишком быстро
Штамм коронавируса "Дельта" оказался не единственной угрозой человечеству, ведь в части света ему на смену пришел другой — так называемый B.1.1.529 Sars-Cov-2. В связи со стремительным его распространением ВОЗ созывает экстренное совещание.
Об этом сообщает издание Financial Times.
Отмечается, что новая мутация коронавируса была обнаружена в Южной Африке — Ботсване — и темпы ее распространения ужаснули специалистов.
Именно поэтому Всемирная организация здравоохранения на пятницу, 26 ноября, созывает заседание по обсуждению штамма B. 1.1.529 Sars-Cov-2.
По оценке экспертов ВОЗ, новая мутация COVID-19 за короткий промежуток времени достигла 90% новых случаев в южноафриканском регионе Гаутенг, в который входит Йоханнесбург.
Коварство этого штамма состоит в том, что он способен уклоняться от вакцин и распространяться значительно быстрее чем "Дельта". Специалисты опасаются, что он станет серьезной проблемой на пути преодоления ковидной пандемии в мире.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в соседней России зафиксировали очередную мутацию коронавируса под названием "Дельта+". Его особенность в значительно более быстром распространении.
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