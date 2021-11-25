Есть три главных симптома: как понять, что подхватил опасный штамм "Дельта+"

Коронавирус все больше походит на обычную простуду, но является куда опаснее

Несмотря на то, что в Украине немного уменьшился суточный прирост новых ковидных больных, смертность по-прежнему находится на высоком уровне. Это может свидетельствовать о распространении более заразного варианта коронавируса — "Дельты" или же его мутировавшего "собрата" — "Дельты+".

"Телеграф" собрал информацию о том, как можно распознать у себя "ковид", а в особенности — "Дельту плюс".

Что известно?

Под конец октября 2021 года количество людей, которые подхватили именно "Дельту+", равнялось 6% от всех новых случаев, что регистрировались в мире. Такую информацию сообщало британское издание Еxpress. Учитывая высокую заразность штамма, сейчас эта статистика может быть куда больше.

Ученые были весьма обеспокоены его появлением из-за быстрого распространения "Дельта"-варианта. Согласно предварительным оценкам представителей Всемирной организации здравоохранения, штамм "Дельта+" может являться еще более смертоносным. Все якобы потому, что такой коронавирус способен куда сильнее противостоять имеющимся в организме человека антителам, пояснила научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.

К слову, впервые мутация "Дельты" была обнаружена в июне 2021 года.

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Симптомы

Отметим, что в свое время обычная "Дельта" привела к едва ли не коллапсу медицинской системы многих стран по всему миру. Причина — в её высокой заразности, что позволило штамму стать доминирующему по количеству новых кейсов заболеваемости.

Только в Украине, согласно информации МОЗ, в 5-6 раз возросло употребление кислорода пациентами, которых пришлось забрать в больницу. Такая разница связана с тем, что болезнь при "дельте" протекает куда тяжелее, а для невакцинированных и вовсе часто оборачивается госпитализацией.

Вариант "Дельта+" во многом похож на обычную "Дельту": лишь более проще "связывается" с клетками наших легких и является устойчивее к лечению.

Симптомы же заболевания проявляются практически идентичные, как и у "дельта"-варианта. Однако ученые выделяют три, наиболее характерные, для этого штамма:

боль в горле;

головная боль;

насморк.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, кто, по мнению доктора Тараса Жиравецкого, вряд ли окажется с коронавирусом на больничной койке.

Важно! Данный материал подготовлен журналистом "Телеграфа" на основании актуальных исследований и носит информационный характер, а не призыв к действию. Любое решение касательно здоровья должно быть согласовано с вашим лечащим врачом.