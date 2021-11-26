"Хуже Дельты": ученые всполошились из-за нового агрессивного штамма коронавируса

Вирусологи полагают, что данная мутация может быть устойчива к вакцинам и очень заразна

Пока в мире доминирует коронавирус штамма "Дельта", который уже прозвали самым коварным, в Южной Африке — в Ботсване — выявили новый вариант ковида с большим количеством мутаций.

По информации The Guardian, штамм B.1.1.529 еще мало изучен, но есть предположение, что он может быть более агрессивным, чем существующие ныне мутации.

Профессора Института генетики UCL Франсуа Баллу говорит о том, что B.1.1.529 имеет 32 мутации в шипованном белке — это может свидетельствовать о его устойчивости к вакцинам и высокой заразности.

Читайте также: Категория Общество Кто не попадет в больницу с коронавирусом: ответ врача Доктор убежден, что минимум три группы людей не будут болеть ковидом тяжело

А его коллега — вирусолог Том Пикок — говорит, что комбинация мутаций в этом штамме "ужасает". Мол, B.1.1.529 может быть "хуже, чем все остальные штаммы", в том числе Дельта.

Как и когда появился этот новый штамм — этот вопрос пока остается без ответа. Однако ученые склонны полагать, что он возник в организме человека с ослабленной иммунной системой — у ВИЧ-инфицированного, который не лечит свое состояние.

На момент выхода новости известно о нескольких случаях данной мутации в Южной Африки, а также болезни 36-летнего туриста из Гонконга, который вернулся инфицированным из ЮАР.

Читайте также: Категория Общество Тяжелый ковид - без температуры и с нормальной сатурацией: врач сделал важное предупреждение Даже после выписки со стационара при штамме Дельта возможны неприятные сюрпризы в виде осложнений

Напомним, что ранее исследователи-генетики говорили о новом варианте, который также появился в Южной Африке и некоторых других странах. Этот вариант, известный как C.1.2, содержит мутации, обнаруженные в определенных проблемных вариантах, включая Alpha, Beta, Delta и Gamma.