По миру гуляет новый смертельный вариант коронавируса С.1.2: что о нем известно на данный момент

Помимо вызывающего беспокойство дельта-варианта коронавируса, набирает силу вариант С.1.2

На фоне все большего распространения агрессивного дельта-варианта коронавируса, исследователи-генетики говорят о новом варианте, который появился в Южной Африке и некоторых других странах. Этот вариант, известный как C.1.2, содержит мутации, обнаруженные в определенных проблемных вариантах, включая Alpha, Beta, Delta и Gamma.

Недавняя статья на сайте Healthline рассказывает о том, чем отличается этот вариант вируса и как ведутся работы по его изучению. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

Вирусы постоянно мутируют и это делает последующие варианты более заразными. При этом мутированные варианты вируса получают способность в некоторой степени уклоняться от иммунной защиты организма.

Однако исследователи пока еще не знают, сделает ли текущая комбинация мутаций вариант C.1.2 более опасным. Исследования продолжаются.

Что мы знаем о новом варианте коронавируса C.1.2

Вариант C.1.2 произошел от C.1, одного из вариантов коронавируса, который доминировал в первой волне COVID-19 в Южной Африке.

Но C.1.2 привлек внимание группы южноафриканских исследователей тем, что он содержит несколько мутаций, обнаруженных и в других его вариантах.

Они включают в себя изменения в спайковом белке коронавируса, которые сделали другие варианты более трансмиссивными или менее восприимчивыми к нейтрализации антителами.

Другие мутации, обнаруженные в C.1.2, могут помочь этому варианту преодолеть иммунную защиту, обеспечиваемую вакцинацией или естественной инфекцией.

Однако "не факт, что эти мутации в сочетании друг с другом могут привести к катастрофе. Не все мутации однозначно делают вирус опаснее", — написала в Twitter Анжела Расмуссен, доктор философии, вирусолог из Университета Саскачевана.

Ученые работают над сбором информации о новом варианте коронавируса и в том числе выясняют, может ли C.1.2 преодолеть иммунную защиту.

Исследователи продолжают отслеживать распространение вариантов

В настоящее время очень немногим людям диагностирована инфекция SARS-CoV-2, вызванная вариантом C.1.2.

Исследователи уверяют, что продолжают внимательно следить за всеми существующими и появляющимися вариантами. При этом однозначно подчеркивается важность вакцинации для защиты от любого варианта вируса.

Некоторые варианты, такие как Alpha и Delta, широко распространились во многих странах. В то время как другие, такие как Бета, имели более ограниченную передачу.

Доминирование бета-варианта в Южной Африке, где этот вариант был впервые выявлен в конце 2020 года, было поставлено под сомнение, когда на сцену вышел быстро распространяющийся дельта-вариант.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в настоящее время вариант Delta остается доминирующим вариантом в Соединенных Штатах, на него приходится более 98% новых случаев заражения SARS-CoV-2.