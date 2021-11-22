Коварство "Дельты": врач назвал самую распространенную ошибку пациентов с коронавирусом

Доктор считает, что отсутствие тяжелых симптомов при коронавирусе может маскировать истинное течение болезни

Все медики сходятся во мнении, что коронавирус штамма "Дельта" протекает не так, как "предшественники". Увы, именно данная мутация является самой непредсказуемой и таит коварство, которое может привести к резкому ухудшению состояния и экстренной госпитализации.

О том, как не совершить распространенную среди ковид-инфицированных людей ошибку, рассказал доктор Тарас Жиравецкий.

"Коронавирус сейчас протекает очень коварно и хитро. В чем нюанс? Обычно мы акцентируем внимание на симптомах: пропаже обоняния, диарее, тошноте, температуре и так далее. Однако главное, на что нужно обратить внимание, — результаты лабораторных анализов. Очень много пациентов на 7-8 день болезни себя хорошо чувствуют, сатурация — 94-95. Анализы они не делают, потому что температура невысокая", — рассказывает Жиравецкий, указывая на самую распространенную ошибку и коварство "Дельты".

По его словам, люди считают, что болезнь протекает в легкой форме, однако это может быть не так.

"Если на 8 день сдать С-реактивный белок, и он будет более 50 единиц, а есть и те, у кого он 100-150 и выше, вам срочно нужно сделать КТ или УЗИ легких, или сразу обратиться в стационар", — советует во избежание цитокинового шторма (сильное воспалений легких) врач.

По его словам, при такой картине через время может резко упасть сатурация, подняться температура, а препараты, назначенные семейным врачом, будут малоэффективны. В больнице, по словам Жиравецкого, есть нужные лекарства, кислород и врачи, которые хорошо справляются с цитокиновым штормом у пациентом.

Ранее мы писали, что определить тяжесть коронавируса можно по 4 главным признакам.

Важно! Мнение о коронавирусе, отраженное в этом материале, является личным суждением врача и не может быть использовано как этап диагностики, лечения заболевания или единственно верное.