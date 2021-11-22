Пора в больницу? Врач назвал 4 способа, как определить тяжелую форму коронавируса

Доктор убежден, что осложнения наступают с 6 дня инфицирования ковидом и позже

Коронавирус, который в минувшие сутки изменил свою динамику в Украине, этой осенью протекает с наибольшими показателями госпитализации и смертности. И, увы, определить тяжесть формы "Дельта" сложнее, чем при предыдущих штаммах.

Главврач одной из частных клиник Львова Тарас Жиравецкий озвучил 4 способа, как определить тяжесть течения болезни и не упустить цитокиновый шторм, при котором необходимо лечение в больнице.

По словам Жиравецкого, лишь в исключительных случаях осложнения коронавируса происходят в первые дни болезни. Но проблема, по словам доктора, заключается в том, что не все понимают, что заболели.

"Желательно считать с первого дня температуры или первого дня позитивного теста. Осложнения происходят, преимущественно, на 6, 7, 8, 9-й и более поздние дни заболевания. Хотя в практике были пациенты, у которых осложнения, причем довольно серьезные, наступали на 7-8 день заболевания. И на 8-й день пациенты даже попадали в больницу и их реанимировали. Причем, и здесь, и за границей", — говорит доктор.

По словам Жиравецкого, во время этой вспышки ковида очень тяжело определять тяжесть болезни, однако делают это такими способами:

лабораторное обследование (анализы крови на С-реактивный белок, D-димер и ферритин)

КТ или УЗИ легких

высокая температура более 6 дней свыше 38 градусов

падение сатурации менее 92% кислорода в крови.

Доктор напоминает, что сегодня участились случаи, когда вылечить коронавирус дома практически невозможно, особенно если начался цитокиновый шторм — сильнейшее воспаление легких. Его особенностями являются:

высокий С-реактивный белок (показатель свыше 50)

КТ или УЗИ легких с большим поражением.

"Если температура и сатурация в норме, это не означает, что у вас легкий ковид", — резюмирует доктор, призывая обращаться к семейным докторам и не заниматься самолечением "по рецепту соседей".

Напомним, ранее врач ответил, есть ли шанс не заразиться коронавирусом дома, если кто-то из родных уже болеет.

Важно! Мнение о коронавирусе, отраженное в этом материале, является личным суждением врача и не может быть использовано как этап диагностики, лечения заболевания или единственно верное.