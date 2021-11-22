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Показатели резко пошли на убыль: что с коронавирусом в Украине после выходных

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Коронавирус в Украине Новость обновлена 22 ноября 2021, 08:36
Коронавирус в Украине

В антилидерах заболеваемости за сутки снова оказалась Днепропетровская область

Утро понедельника, 22 ноября, в Украине началось с 7464 новых случаев коронавирусной инфекции. По сравнению с показателями воскресенья прирост больных упал почти на 3 тысячи случаев, несмотря на это уровень смертности остался высоким.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

Так, за сутки в Украине зафиксировали:

  • 7 464 новых случаев (вчера было 10635);
  • 326 смертей (377 накануне);
  • 2501 госпитализированных пациентов (4048 за минувшие сутки);
  • 10 540 выздоровевших (14 450 днем ранее).

Кроме того, коронавирусом заболели 579 детей и 74 медицинских работника.

В региональном разрезе наибольшее количество новых случаев зафиксировано в Днепропетровской (864), Николаевской (655), Одесской (451), Запорожской (446) и Донецкой (402) областях.

Следует отметить, что в Украине уже традиционно после выходных наблюдается спад заболеваемости коронавирусом. Это связано с тем, что в субботу и воскресенье украинцы делают гораздо меньше тестов на COVID-19.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 340 407 человек;
  • поправилось – 2 773 490 человек;
  • летальных исходов – 81 598;
  • проведено ПЦР-тестирований – 15 557 638.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Минздраве заявили, что Украина уже преодолела пик заболеваемости коронавирусом, однако не исключили рисков внезапной повторной волны.

Теги:
#Украина #Минздрав #Статистика #Коронавирус #Covid-19
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