Число госпитализаций резко подскочило: какова обстановка с COVID-19 в Украине 21 ноября

Абсолютный рекордсмен по числу новых больных — Днепр

На утро воскресенья, 21 ноября, в Украине традиционно формально упало число новых случаев коронавируса, в сравнении с субботой, — за последние сутки зафиксировали чуть более 10 тысяч новых заболевших. Однако количество госпитализированных пациентов выросло.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на свежую сводку Минздрава.

За субботу, 20 ноября, в Украине зарегистрировали:

10 635 новых случаев (вчера было 18 250);

новых случаев (вчера было 18 250); 377 смертей (664 накануне);

смертей (664 накануне); 4 048 госпитализированных пациентов (3 594 за прошлые сутки);

госпитализированных пациентов (3 594 за прошлые сутки); 14 450 выздоровевших (21 979 днем ранее).

Наибольшее число новых случаев заражение выпало на Днепропетровскую область (1 242 случая), Николаевскую (693), Одесскую (655), Запорожскую (653).

Заметим, что каждую неделю на выходных уменьшается число украинцев, делающих тест на коронавирус, ввиду чего на выходных всегда формально падает заболеваемость.

Рациональнее судить по обстановке с коронавирусом в стране по еженедельным показателям, а они таковы: две недели назад была зарегистрирована максимальная суточная заболеваемость в более 27 тысяч человек, в то время как на этой неделе этот показатель составил всего около 20 тысяч.

Тем временем уже две недели кряду бьются рекорды смертности, и 16 ноября умерло максимальное число украинцев на уровне в 838 человек. Зато показатели выздоравливаемости тоже закрепились уже на отметке в 20 тысяч человек в будние дни.

Как сообщал "Телеграф", по заявлениям Минздрава Украина прошла уже пик волны COVID-19, но есть риск внезапной повторной волны.