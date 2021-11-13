Коронавирус и штамм "Дельта": что общего и чем отличаются

При дельта-штамме все больше людей переносят болезнь в тяжелой форме

Коронавирус значительно парализовал человечество, но еще более опасными являются другие его мутации. К примеру, вариант "Дельта", у которого короткий инкубационный период, но более высокая заразность.

Согласно информации Минздрава, различия между оригинальным вирусом и "Дельтой" все же существует, сообщает "Телеграф".

Что общего?

Все варианты вируса, при котором можно заболеть ковидом, являются респираторным заболеванием. Оно проникает в организм аэрозольным или воздушно-капельным путем.

Ни от одного из видов нынешнего коронавируса пока нет официально признанного лекарства. Однако ученые изобрели вакцины, которые помогают организму человека сформировать иммунитет для противостояния болезни.

У многих штаммов очень схожие симптомы проявления болезни, однако есть и различия.

Чем различаются?

Как мы уже упоминали, "дельта"-вариант коронавируса является более заразным. Он способен передаваться на 60% быстрее, нежели оригинальный штамм. Концентрация вируса в крови при этом может превышать изначальные показатели в тысячу раз.

При этом инкубационный период "Дельты" занимает всего от одного до трех дней, что позволяет ему быстрее поражать человеческий организм.

Как отметили в Минздраве, симптомы при "дельта"-варианте немного отличаются. К примеру, чаще возникают насморк, боль в горле и лихорадка с головной болью. Отсутствие вкуса или нюха во время заражения "Дельтой" регистрируется на порядок реже.

Также этот вариант "короны" может проявляться и через ухудшения слуха, проблемы с ЖКТ и даже сгущение крови, что может пагубно влиять на отдельных пациентов.

Если человек не вакцинирован, то при "дельта"-штамме повышается вероятность более тяжелого развития болезни. Это значит, что пациенту может понадобиться кислородная поддержка и даже аппарат ИВЛ.

Напомним, что ранее "Телеграф" рассказывал, каким образом в Украине можно записаться на вакцинацию от коронавирусной болезни.