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"Гірше Дельти": вчені сполошилися через новий агресивний штам коронавірусу

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Новий штам з’явився в Південній Африці і поки що мало вивчений Новина оновлена 25 листопада 2021, 20:28
Новий штам з’явився в Південній Африці і поки що мало вивчений

Вірусологи вважають, що ця мутація може бути стійка до вакцин і дуже заразна

Поки у світі домінує коронавірус штаму "Дельта", який вже прозвали найпідступнішим, у Південній Африці – у Ботсвані – виявили новий варіант ковіду з великою кількістю мутацій.

За інформацією The Guardian, штам B.1.1.529 ще мало вивчений, але є припущення, що він може бути агресивнішим, ніж існуючі нині мутації.

Професора Інституту генетики UCL Франсуа Баллу говорить про те, що B.1.1.529 має 32 мутації в шипованому білку — це може свідчити про його стійкість до вакцин та високу заразність.

А його колега – вірусолог Том Пікок – каже, що комбінація мутацій у цьому штамі "жахає". Мовляв, B.1.1.529 може бути "гіршим, ніж усі інші штами", зокрема Дельта.

Як і коли з’явився цей новий штам — це питання поки що залишається без відповіді. Проте вчені схильні вважати, що він виник в організмі людини з ослабленою імунною системою — у ВІЛ-інфікованого, який не лікує свій стан.

На момент виходу новини відомо про декілька випадків цієї мутації в Південній Африці, а також хворобу 36-річного туриста з Гонконгу, який повернувся інфікованим з ПАР.

Нагадаємо, що раніше дослідники-генетики говорили про новий варіант, який також з’явився в Південній Африці та деяких інших країнах. Цей варіант, відомий як C.1.2, містить мутації, виявлені у певних проблемних варіантах, включаючи Alpha, Beta, Delta та Gamma.

Теги:
#Південна Африка #Вірусологи #Коронавірус #Штам
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