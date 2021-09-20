Світом гуляє новий смертельний варіант коронавируса С.1.2: що про нього відомо на даний момент

Крім дельта-варіанту коронавируса, який викликає справжнє занепокоєння, набирає силу ще й варіант С.1.2

На тлі все більшого поширення агресивного дельта-варіанту коронавируса, дослідники-генетики говорять про новий варіант, який з’явився в Південній Африці і деяких інших країнах. Цей варіант, відомий як C.1.2, містить мутації, виявлені в певних проблемних варіантах, включаючи Alpha, Beta, Delta і Gamma.

Недавня стаття на сайті Healthline розповідає про те, чим відрізняється цей варіант вірусу і як ведуться роботи щодо його вивчення. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з її перекладом.

Віруси постійно мутують і це робить наступні варіанти більш заразними. При цьому мутовані варіанти вірусу отримують здатність в деякій мірі ухилятися від імунного захисту організму.

Однак дослідники поки що не знають, чи зробить поточна комбінація мутацій варіант C.1.2 більш небезпечним. Дослідження тривають.

Що ми знаємо про новий варіант коронавируса C.1.2

Варіант C.1.2 походить від C.1, одного з варіантів коронавируса, який домінував у першій хвилі COVID-19 в Південній Африці.

Але C.1.2 привернув увагу групи південноафриканських дослідників тим, що містить кілька мутацій, виявлених і в інших його варіантах.

Вони включають в себе зміни в спайковому білку коронавируса, які зробили інші варіанти більш трансмісивними — менш сприйнятливими до нейтралізації антитілами.

Інші мутації, виявлені в C.1.2, можуть допомогти цим варіантам подолати імунний захист, що забезпечується вакцинацією або природньою інфекцією.

Однак "не факт, що ці мутації в поєднанні один з одним можуть призвести до катастрофи. Не всі мутації однозначно роблять вірус небезпечнішим", — написала в Twitter Анжела Расмуссен, доктор філософії, вірусолог з Університету Саскачевану.

Вчені працюють над збором інформації про новий варіант коронавируса і в тому числі з’ясовують, чи може C.1.2 подолати імунний захист.

Дослідники продовжують відслідковувати поширення варіантів

В даний час дуже небагатьом людям діагностована інфекція SARS-CoV-2, викликана варіантом C.1.2.

Дослідники запевняють, що продовжують уважно стежити за всіма існуючими і новими варіантами. При цьому однозначно підкреслюється важливість вакцинації для захисту від будь-якого варіанту вірусу.

Деякі варіанти, такі як Alpha і Delta, широко поширилися в багатьох країнах. У той час як інші, такі як Бета, мали більш обмежену передачу.

Домінування бета-варіанту в Південній Африці, де цей варіант був вперше виявлений в кінці 2020 року, було поставлено під сумнів, коли на сцену вийшов дельта-варіант.

За даними Центрів з контролю і профілактиці захворювань (CDC), в даний час варіант Delta залишається домінуючим варіантом в Сполучених Штатах, на нього припадає понад 98% нових випадків зараження SARS-CoV-2.