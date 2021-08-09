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Дельта-вариант коронавируса косит всех без разбора - даже вакцинированным придется носить маску

Дельта-вариант коронавируса косит всех без разбора - даже вакцинированным придется носить маску
Обновлено 12:56 Сегодня Телеграф

Крайне агрессивный дельта-вариант распространяется по всем частям США, как доминирующий штамм Covid-19, поэтому медики предупреждают, что сейчас не время отказываться от масок или от тестирования.

Недавняя статья на сайте "NBCNews" рассказывает о ситуации с распространением дельта-варианта Covid-19 в США. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

Во всяком случае, в Соединенных Штатах, особенно в регионах, где показатели вакцинации не улучшаются и число случаев заболевания коронавирусом растет, пандемия находится на критическом этапе. Продолжается ношение масок, и тестирование имеет решающее значение, поскольку этот вариант заболевания, по утверждениям экспертов, распространяется очень быстро.

 "Я думаю, что очень важно носить маски даже в помещении, где бы вы ни жили", - заявила в среду Сьюзан Хассиг, эпидемиолог из Школы общественного здравоохранения и тропической медицины Тулейнского университета.  Ее родной штат Луизиана по всем расчетам должен был превысить число госпитализированных пациентов с коронавирусом с начала пандемии.

Каждый район в штате находится в самой опасной красной зоне риска, поэтому в среду, 4 августа, губернатор Джон Бел Эдвардс объявил о введении обязательного ношения закрытых масок, по крайней мере, до 1 сентября для всех лиц старше 5 лет, которые посещают общественны места, школы, предприятия, церкви, независимо от их прививочного статуса.

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"Я не могу передать, насколько все изменилось по сравнению с началом пандемии", - сказал Хассиг. "Этот вирус распространяется так быстро. Все больше и больше округов на местном уровне становятся оранжевыми и красными каждый день. Очень важно носить маски и тестироваться в случае подозрения на заражение".

Другие части юга, включая Флориду, Миссисипи, Арканзас и Теннесси, также борются с всплесками COVID-19, поскольку их уровень вакцинации остается ниже 50 процентов их населения.

Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют носить маски в помещении в местах со значительным или высоким уровнем передачи вируса Covid или положительных результатов тестов, что в настоящее время составляет около 80 процентов всех округов США.

Карл Мингес, временно исполняющий обязанности декана школы медицинских наук Университета Нью-Хейвена, сказал, что большинству американцев пора вернуться к основам ранней пандемии, независимо от их прививочного статуса: носить маску, особенно в помещении; соблюдать социальную дистанцию; и дезинфицировать руки. Он порекомендовал стараться продолжать выполнять большую часть деятельности на открытом воздухе, будь то еда или посещение концерта, и интересоваться насколько многолюдно может быть в местах предполагаемого посещения в течение дня.

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 "Наша цель состоит в том, чтобы нам не пришлось вернуться к мерам предосторожности, принятым в 2020 году, ведь маловероятно, чем больше людей будет вакцинировано", - добавил Мингес.

Во вторник, 3 августа Нью-Йорк стал первым крупным городом страны, который потребовал доказательства вакцинации для посещения ресторанов, спортзалов и площадок для выступлений, а в сентябре вступит в силу режим полного контроля. В то время как около 55% населения города полностью вакцинированы, количество новых прививок в последние месяцы стабилизировалось, и около 72% протестированных случаев коронавируса были отнесены к дельта-варианту, согласно данным системы здравоохранения города.

В то время как многие бродвейские шоу все еще ожидают возобновления выступлений в сентябре, основные мероприятия отменяются из-за распространения дельта-варианта. Нью-Йоркский международный автосалон 2021 года в конференц-центре Джейкоба Джавитса в центре Манхэттена, который может привлечь около 1 млн человек, был отменен всего за две недели до запланированного начала.

В других местах все как обычно: билеты на концерты распродаются на рекордно высоком уровне, проходят крупные фестивали и мероприятия, такие как "Lollapalooza", который прошел в Чикаго на выходных и собрал сотни тысяч поклонников, и ожидалось ралли мотоциклов Стерджис. чтобы заманить сотни тысяч в Южную Дакоту.

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По словам Эмили Лэндон, исполнительного медицинского директора по профилактике и контролю инфекций в Медицинском центре Чикагского университета, посещение концерта на открытом воздухе в маленьких социальных группах, если вы вакцинированы и не защищены маской, - это нормально и должно соответствовать уровню комфорта человека. Но такая социальная обстановка - это не то же самое, что посещение крупномасштабного мероприятия, такого как музыкальный фестиваль, на котором люди сталкиваются друг с другом. Проблема, по словам Лэндона, заключается в том, что дельта-вариант более заразен, чем более ранние формы Covid-19, и на выездах, где большие группы людей взаимодействуют в радиусе около 2 метров, окно времени, необходимое для передачи вируса, меньше.

"Раньше вам приходилось проводить 15 минут в радиусе 2 метров; теперь вам нужно провести там всего пару минут", - сказала она.

Однако спортивные мероприятия, такие как бейсбол, отличаются, сказала она, потому что люди обычно социально дистанцированы, могут быть в масках, и даже если они ждут в очереди, они не собираются в толпы, как на музыкальном фестивале.

Эксперты говорят, что маски особенно важны, если вы собираетесь находиться рядом с людьми, чей статус вакцинации неясен, и вы не можете держаться на расстоянии.

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"Вы, вероятно, могли бы избежать проблем из-за то, чтобы не носите маску на рабочем месте, если бы все прошли предварительную вакцинацию", - сказала Хассиг. "Но сейчас дельта-вариант – это другое дело".

Хассиг также предложила людям снова носить маски на свадьбах и вечеринках, даже если они находятся на открытом воздухе, если нет требований к вакцинации и люди общаются в непосредственной близости.

"К вам могут приходить люди, уязвимые с медицинской точки зрения, и разумно подумать о том, что вам нужно сделать, чтобы, например, ваша бабушка не заразилась коронавирусом", - сказала она.

Эксперты говорят, что следует использовать тестирование на Covid-19, если кто-то чувствует себя плохо или мог быть заражен. Некоторые работодатели, такие как крупные технологические компании и государственные учреждения, потребуют у своих сотрудников подтверждение вакцинации против Covid-19, если они хотят вернуться в офис после нескольких месяцев работы из дома, а в некоторых случаях те, кто отказывается, будут проходить регулярное тестирование.

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Лэндон сказала, что полностью вакцинированные люди не нуждаются в регулярном тестировании, но должны проходить его, если у них появятся симптомы Covid-19 или они контактировали с кем-то, у кого выявлен положительный результат тестирования на коронавирус.

Центры по контролю и профилактике заболеваний предлагают полностью вакцинированным людям пройти тестирование через три-пять дней после заражения, даже если у вакцинированного человека нет симптомов, потому что они могут быть бессимптомными. По словам представителей системы здравоохранения, так называемые случаи "пробивания" вакцины от Covid-19, при которых вакцинированные люди могут заразиться, остаются крайне редкими и не являются провалом вакцинации.

Недавно обновленные рекомендации Центров по контролю и профилактике заболеваний в отношении масок были разработаны, чтобы "гарантировать, что вакцинированные не будут передавать вирус другим, в том числе своим невакцинированным близким или людям с ослабленным иммунитетом", - заявила на прошлой неделе директор Центров доктор Рошель Валенски.

Хассиг также предложила пройти тестирование, если вы собираетесь находиться среди большого скопления людей, и вы не знаете вакцинированы ли они.

В конечном итоге, поскольку стандартные тесты на Covid-19 не могут определить, есть ли у кого-то дельта-вариант, эксперты говорят, что можно с уверенностью предположить, что если у вас положительный результат тестирования, то у вас есть дельта-штамм.

"Это джинн из бутылки, - сказала Хассиг, - и, к сожалению, он действительно противный".

 Ранее "Телеграф" писал о том, что перед Олимпиадой власти Японии скрыли, что в стране обнаружили лямбда-штамм коронавируса.

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Дмитрий Симоненко
Автор: Дмитрий Симоненко
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