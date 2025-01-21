Klavdia Petrivna була на інавгурації Трампа? Співачка відреагувала на меми з Меланією

Українська співачка підіграла мемам та жартам про порівняння її з Меланією Трамп

У понеділок, 20 січня, відбулася інавгурація 47 президента США Дональда Трампа. На цьому важливому заході політика супроводжувала його дружина Меланія Трамп, яка здивувала траурним образом. Відразу після того, як усі побачили образ першої леді, у мережі почали поширюватися меми на цю тему.

В українському сегменті соцмереж загадкову Меланію Трамп у суворому капелюсі відразу почали порівнювати з образом української співачки Klavdia Petrivna. Тепер же сама співачка відреагувала на ці жарти та меми.

Так, молода співачка Соломія Опришко, більш відома під сценічним ім’ям Klavdia Petrivna, вирішила підіграти жартам про інавгурацію Трампа. Артистка опублікувала відео з Дональдом і Меланією Трамп у Білому домі, і залишила загадковий напис, яким натякнула, що нібито була на тій самій інавгурації.

"Перепрошую, що зникла, були справи", — жартівливо написала Klavdia Petrivna.

Зазначимо, що образ Меланії Трамп став справжнім генератором мемів у соцмережах. Так, першу леді порівнювали не лише з Klavdia Petrivna, а й зі старою Шапокляк, а також із монахинею та Оппенгеймером. Як виявилося, вся справа в капелюсі.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядала Меланія на інавгурації Дональда Трампа у 2017 році. Елегантна та бездоганна.