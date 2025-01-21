Klavdia Petrivna была на инаугурации Трампа? Певица отреагировала на мемы с Меланией

Украинская певица подыграла мемам и шуткам о сравнении ее с Меланией Трамп

В понедельник, 20 января, состоялась инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа. На этом важном мероприятии политика сопровождала его жена Мелания Трамп, которая удивила траурным образом. Сразу после того, как все увидели образ первой леди, в сети начали распространяться мемы на эту тему.

В украинском сегменте соцсетей загадочную Меланию Трамп в строгой шляпе тут же начали сравнивать с образом украинской певицы Klavdia Petrivna. Теперь же сама певица отреагировала на эти шутки и мемы.

Так, молодая певица Соломия Опришко, более известна под сценическим именем Klavdia Petrivna, решила подыграть шуткам об инаугурации Трампа. Артистка опубликовала видео с Дональдом и Меланией Трамп в Белом доме, и оставила загадочную надпись, которой намекнула, что якобы была на той самой инаугурации.

"Прошу прощения, что пропала, были дела", — шутливо написала Klavdia Petrivna.

Отметим, что образ Мелании Трамп стал настоящим генератором мемов в соцсетях. Так, первую леди сравнивали не только с Klavdia Petrivna, но и со старухой Шапокляк, а также с монахиней и Оппенгеймером. Как оказалось, все дело в шляпе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядела Мелания на инаугурации Дональда Трампа в 2017 году. Элегантная и безупречная.