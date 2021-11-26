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Коронавірусний переполох: ВООЗ збирає екстрене засідання через нову мутацію COVID-19

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Коронавірус
Коронавірус

Новий штам поширюється занадто швидко

Штам коронавірусу "Дельта" виявився не єдиною загрозою людству, адже у частині світу йому на зміну прийшов інший — так званий B. 1.1.529 Sars-Cov-2. У зв’язку зі стрімким його поширенням ВООЗ скликає екстрену нараду.

Про це повідомляє видання Financial Times.

Зазначається, що нову мутацію коронавірусу виявили у Південній Африці — Ботсвані — й темпи його поширення жахнули фахівців.

Саме тому Всесвітня організація охорони здоров’я на п’ятницю, 26 листопада, скликає засідання для обговорення штаму B. 1.1.529 Sars-Cov-2.

За оцінкою експертів ВООЗ, нова мутація COVID-19 за короткий проміжок часу досягла 90% нових випадків у південноафриканському регіоні Гаутенг, в який входить Йоганнесбург.

Підступність цього штаму у тому, що він здатний ухилятися від вакцин і поширюватися значно швидше ніж "Дельта". Фахівці побоюються, що він стане серйозною проблемою на шляху до подолання ковідної пандемії у світі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у сусідній Росії зафіксували чергову мутацію коронавірусу під назвою "Дельта+". Його особливість у значно швидшому поширенні.

Теги:
#Південна Африка #Мутація #Всесвітня організація охорони здоров'я #Коронавірус #Covid-19
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