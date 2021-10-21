"Дельта +" в Росії: новий штам коронавірусу наближається до України
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Новий штам може витіснити старий варіант.
Новий варіант мутації коронавируса, відомий як штам Дельта плюс або за кодом AY.4.2, виявлений в Росії.
Про це повідомляє Інтерфакс.
Попередньо — мова йде про декілька одиничних випадків. Він відрізняється від "класичного" штаму Дельта більшою заразністю. У Росії вважають, що вірус може поширитися — кількість заражень саме цим варіантом коронавірусної інфекції зростає.
У Великій Британії, де вірус описали і класифікували, на нього припадає 6% заражень згідно з офіційною статистикою.
В Україні про випадки зараження новим підтипом штаму Дельта офіційно не повідомлялося.
Нагадаємо, що індійський штам або Дельта був завезений в Україну з Росії влітку — перші випадки реєстрували в кінці червня і в липні. Всі хворі напередодні повернулися з РФ.
У Росії не пов’язують виявлення нової версії штаму з ростом летальності від коронавірусу.
Раніше "Телеграф" писав, що в Україні 21 жовтня побиті два пандемічні антирекорди — захворіли і померли найбільша кількість осіб з моменту появи коронавірусної інфекції.
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