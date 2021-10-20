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Новий варіант коронавірусу "Дельта +" поширюється у Великій Британії: у чому його особливість

Автор
Анна Дворовенко
Дата публікації
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Автор
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У Британії виявили штам коронавірусу "Дельта+" Новина оновлена 20 жовтня 2021, 09:54
У Британії виявили штам коронавірусу "Дельта+"

Новий штам виявили у 6% із загальної кількості хворих COVID-19 у Британії

У Великій Британії, де зараз домінує штам коронавірусу "Дельта", заявили про ще один вид мутації COVID-19 під назвою "Дельта плюс". Зараз експерти намагаються зрозуміти, наскільки він є небезпечнішим.

Як повідомляє BBC, нову мутацію коронавірусу позначають як AY.4.2, однак деякі вчені називають її "Дельта плюс". За останніми офіційними даними, у Великій Британії вже 6% всіх випадків коронавірусу є новою мутацією.

На думку експертів, небезпека "Дельта плюс" у тому, що ця мутація може бути більш "живучою" та виявитися стійкішою до вакцин від коронавірусу. Наразі ці небезпеки лише вивчаються.

Як зазначили у Лондонському інституті генетики, "Дельта плюс" потенційно більш інфекційний штамом, а його передача може здійснюватися на 10% швидше, ніж у штаму "Дельта", який також є дуже заразним.

Додамо, що штам "Дельта" був виявлений у Великій Британії у травні 2021 року і зараз у переважної більшості хворих діагностують саме його. Перші випадки "Дельта плюс" у країні зафіксували у липні цього року, однак про активне його поширення поки мови не йде.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, штам коронавірусу "Дельта" не схожий на звичайний коронавірус — як його розпізнати. Також ми писали, чому Дельта-штам частіше призводить до госпіталізацій.

Теги:
#Велика Британія #Мутація #Коронавірус #Covid-19
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