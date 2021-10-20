Новый вариант коронавируса "Дельта +" распространяется в Великобритании: в чем его особенность

Новый штамм обнаружили у 6% из общего количества больных COVID-19 в Великобритании

В Великобритании, где доминирует штамм коронавируса "Дельта", заявили про еще один вид мутации COVID-19 под названием "Дельта плюс". Сейчас эксперты пытаются понять, насколько он опаснее.

Как сообщает BBC, новую мутацию коронавируса обозначают как AY.4.2, однако некоторые ученые называют ее "Дельта плюс". По последним официальным данным, в Великобритании уже 6% всех случаев коронавируса являются новой мутацией.

По мнению экспертов, опасность "Дельта плюс" в том, что эта мутация может быть более "живучей" и оказаться устойчивее к вакцинам от коронавируса. Пока эти опасности только изучаются.

Как отметили в Лондонском институте генетики, "Дельта плюс" потенциально более инфекционный штамм, а его передача может осуществляться на 10% быстрее, чем у штамма "Дельта", который также является очень заразным.

Добавим, что штамм "Дельта" был обнаружен в Великобритании в мае 2021 и сейчас у подавляющего большинства больных диагностируют именно его. Первые случаи "Дельта плюс" в стране зафиксировали в июле этого года, однако об активном его распространения пока речи не идет.

Как сообщал "Телеграф" ранее, штамм коронавируса "Дельта" не похож на обычный коронавирус — как его распознать. Также мы писали, почему Дельта-штамм чаще приводит к госпитализации.