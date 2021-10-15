Врач объяснил, почему "Дельта"-штамм ковида часто приводит в больницу

Ранее семейным врачам удавалось помогать пациентам с COVID-19 без госпитализации, но "Дельта" осложнила ситуацию

Штамм коронавируса "Дельта", который быстро передается, переносится тяжелее. Из-за этого большое количество украинцев попадает на стационарное лечение, соответственно — заполняется количество коек в регионах страны. Об этом "Телеграфу" сказал главный врач одного из медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий.

Медик отмечает, что мутировавшим вирусом быстро инфицируются те, кто не болел. Мало того, протекание болезни в случае с "Дельтой" является достаточно тяжелым.

"Падает сатурация, и в конечном итоге нужен кислород. А кислорода дома нет, соответственно — человек должен ехать в больницу. А если двое или трое членов семьи одновременно заболеют? Поэтому без больницы никак. Должен быть кислород", — пояснил Жиравецкий.

Врач говорит, что во время предыдущих волн ковида семейным врачам было легче помогать больным, если те лечились дома. С "Дельтой" ситуация с домашним лечением состоит тяжелее. Медик добавляет, что лекарства, которые применялись ранее, не срабатывают.

Как отмечает эксперт, лечение ковида не длится 2-3 дня, а в больницу попадают "тяжелые" пациенты. Поэтому регионы нуждаются в большом количестве коечного фонда.

"Система здравоохранения была более подготовлена, чем в прошлом году. Но уже почти всё заполнилось. Нужно разворачивать много коек", — говорит Жиравецький.

Добавим, о количестве заполненных больничных коек свидетельствуют данные мониторинга Совета национальной безопасности Украины. Большая часть областей превысила 50% занятых коек или приближается к этому.

Заполненность больниц в Украине. Данные: health-security.rnbo.gov.ua

Напомним, в Украине из угрожающей ситуации с коронавируса в "красную" зону переходит первая область — Херсонская. Жесткие карантинные ограничения там начнут действовать уже 15 октября.